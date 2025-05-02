中國連假首日電影票房料慘淡 11部影片帶不動五一檔？

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-02 07:50

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預售乏力、新片臨時撤檔、觀影意願低迷…… 作為中國春節後首個「長檔期」，電影五一檔的預期表現遇冷。

據《財聯社》周四（1 日）報導，檔期首日，院線氛圍較冷清，全天票房預計較往年大幅下滑。電影業界人士認為，今年五一檔片單類型較豐富，檔期後續增長程度取決於頭部影片的口碑和熱度。

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貓眼專業版的數據顯示，截至周四 19 時，五一檔（5 月 1 日～5 月 5 日）首日票房超過人民幣 1.5 億元，全天票房預計將達到 2.13 億元。

相較於往年數據，五一檔首日票房曾在 2019 年達到高點，為 6 億元。去年在《維和防暴隊》、《末路狂花錢》等國產片帶動下，五一檔首日票房達 4.12 億元，總場次創下歷年新高，觀影總人次也明顯上升。

若不考慮 2020 年、2022 年特殊情況，今年五一檔首日票房預期值將是 2015 年以來最低點。

今年五一檔期間有 11 部新片上映，數量不少。整體題材比較豐富，涵蓋劇情、動作、犯罪、喜劇等類型，一定程度上能夠滿足不同年齡層觀眾的差異化觀影喜好和需求。