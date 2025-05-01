外匯速報 - 近月日元(JYCON) 大跌0.83%，報0.006961元
鉅亨網新聞中心 2025-05-01 13:00
截至台北時間01日12:45，近月日元下跌0.000058點跌幅達0.83%，暫報0.006961點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+6.26%
- 近 1 週：-0.63%
- 近 3 月：+9.12%
- 近 6 月：+7.80%
- 今年以來：+10.70%
近月日元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性0.33，本日下跌0.19%
- 美元/瑞典克朗相關性0.30，本日下跌0.5%
- 美元/挪威克朗相關性0.28，本日下跌0.32%
近月日元近90天負相關的前3貨幣對
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