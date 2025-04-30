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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.47%，報1.1328元

鉅亨網新聞中心 2025-04-30 23:50


截至台北時間30日23:50，歐元/美元下跌0.0054點跌幅達0.47%，暫報1.1328點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+5.13%
  • 近 1 週：+0.18%
  • 近 3 月：+9.23%
  • 近 6 月：+5.22%
  • 今年以來：+9.92%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.76，本日下跌0.58%
  • 歐元/加幣相關性0.75，本日下跌0.48%
  • 紐元/美元相關性0.66，本日下跌0.07%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞郎相關性-0.81，本日下跌0.01%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.78，本日下跌0.29%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.77，本日下跌0.12%

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歐元/美元1.1328-0.47%
英鎊/美元1.3322-0.63%
加幣/美元0.7250+0.28%
紐元/美元0.5930+0.00%

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