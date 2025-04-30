外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大跌0.47%，報1.1328元
鉅亨網新聞中心 2025-04-30 23:50
截至台北時間30日23:50，歐元/美元下跌0.0054點跌幅達0.47%，暫報1.1328點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+5.13%
- 近 1 週：+0.18%
- 近 3 月：+9.23%
- 近 6 月：+5.22%
- 今年以來：+9.92%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞郎相關性-0.81，本日下跌0.01%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.78，本日下跌0.29%
- 美元/新加坡幣相關性-0.77，本日下跌0.12%
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