〈能源盤後〉中美貿易戰進展訊號矛盾 引發經濟擔憂 需求承壓 原油走跌

鉅亨網編譯許家華 2025-04-29 05:27

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由於中美貿易戰引發的經濟擔憂正壓迫需求，Brent 原油期貨價格周一 (28 日) 跌逾 1 美元。

Brent 原油期貨價格下跌 1.01 美元或 1.51%，收每桶 65.86 美元。

美國西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 97 美分或 1.545%，收每桶 62.05 美元。

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券商 PVM 分析師 John Evans 表示，中美貿易戰正主導投資者情緒，影響油價走勢，其影響甚至超過了美伊核談判以及 OPEC+ 聯盟內部的不和。

傳統能源公司市場研究主管 Gary Cunningham 表示：「中美談判呈現這種觀望態度讓人感到不快。如果談判失敗，中國對石油的需求可能會下降。」

貿易戰恐削弱全球成長，而中美間對於貿易戰進展發出相互矛盾的信號，令市場受到衝擊。

美國財長貝森特 (Scott Bessent) 周日稱，不支持「川普正與中國進行談判」的說法。此前，中國當局也否認中美正進行任何談判。

價格期貨集團高級分析師 Phil Flynn 表示，市場上越來越多人擔心明天或後天情況會怎麼演變，「我們要轟炸伊朗嗎？中國會購買更多原油嗎？」

OPEC+ (石油輸出國組織及其盟國) 的部分成員國將在 5 月 5 日的會議上建議該組織連續第二個月加速增產。

法國巴黎銀行分析師 Aldo Spanjer 表示：「自我們上個月做出預測以來，市場情緒變得更加悲觀，因為 OPEC+ 更積極減產，同時 OPEC 內部團結也令人質疑，這是關鍵的變化。」

法國巴黎銀行預計今年第二季 Brent 原油價格將達到每桶 60 美元的高點。

與此同時，伊朗外交部長 Abbas Araqchi 表示，由於伊朗和美國本周在阿曼繼續進行核談判，他對談判的成功仍然「極其謹慎」。