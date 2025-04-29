〈消費趨勢〉居家剛需 梅雨季前特力屋除濕用品大增2成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-29 16:42

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梅雨季節即將到來，特力 (2908-TW) 旗下特力屋今 (29) 日指出，觀察到自 4 月起，除濕商品關鍵字搜尋或實體門市詢問度，均較前一個月倍數增，並帶動除溼商品整體銷量平均成長超過 2 成。

特力屋觀察內部數據，發現除了除濕機熱銷外，針對特定區域或物品的除溼小物的詢問度、銷量也有明顯增加，其中，特力屋線上購物獨賣的烘鞋機，4 月關鍵字搜尋雙倍增加，而水玻璃迷你除溼機、除溼盒這類可放置於櫥櫃、鞋櫃等特定空間的除溼小物，銷量也較前一個月成長超過 2 成。

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此外，衣架通常會在換季時節熱銷，特力屋多功能晾鞋架也同樣受到消費者青睞，銷量較上月增加 1 成以上。

而除濕機也是近期熱賣的家電，特力屋統計近 3 個月除濕機銷售狀況，發現近期消費者選購除濕機時，除了節能省電 (一級能效) 是首要條件外，可設定濕度、可定時或滿水自動關閉、抑菌除臭也是重視的功能。

特力已將旗下特力屋、HOLA 和樂、hoi! 好好生活，以及特家代理業務等四個事業體分開經營，其中，特力屋占集團營收比重約 40%，並開始規劃 IPO。