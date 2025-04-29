幣圈重磅！亞利桑那州通過比特幣儲備法案 全美首例
鉅亨網新聞中心 2025-04-29 14:21
亞利桑那州立法機構通過法案，允許州財政與退休金最高 10% 投資比特幣等數位資產，正等待州長簽署。該州可望成為全美首批建立比特幣（BTC）或其他加密貨幣戰略儲備的地區之一。
法案由共和黨參議員 Wendy Rogers 與眾議員 Jeff Weninger 提出，Jeff Weninger 表示，「這項立法初期可能僅具備授權性質，但隨著市場趨勢逐步轉向比特幣等資產，亞利桑那州將具備先行布局的優勢。」
支持者認為，比特幣具有固定供應量和去中心化的特性，相較於傳統法定儲備資產具有優勢，尤其是在國家債務和貨幣貶值問題引發擔憂的背景下。
批評者則警告，比特幣價格波動極大，可能會使州資金面臨重大財務風險。有些人也對加密貨資產缺乏聯邦監管表示擔憂，並質疑是否應使用公共資金投資於投機資產。
根據法案內容，BTC 投資將被歸類為州投資組合中的數位貨幣持有部分，需受亞利桑那州現有公共資金管理法規所規定的監督和限制約。
該法案儘管目前已獲得亞利桑那州立法機構通過，仍需州長 Katie Hobbs 簽署，但州長立場存在不確定性，她曾公開表示，在州議會通過一項針對殘疾人的資金撥款法案之前，她將否決所有其他法案。
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