幣圈重磅！亞利桑那州通過比特幣儲備法案 全美首例

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根據法案內容，BTC 投資將被歸類為州投資組合中的 數位貨幣 持有部分，需受亞利桑那州現有公共資金管理法規所規定的監督和限制約。

該法案儘管目前已獲得亞利桑那州立法機構通過，仍需州長 Katie Hobbs 簽署，但州長立場存在不確定性，她曾公開表示，在州議會通過一項針對殘疾人的資金撥款法案之前，她將否決所有其他法案。