美企在川普關稅生效前搶下單！港3月出口額飆18.5% 對台出口額暴增逾61%藏玄機

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-29 17:40

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最新數據顯示，香港 3 月進、出口增速均明顯加快，其中出口貨值年增 18.5%，勝過市場預期的 12.4%，創 14 個月最大增幅且連續 13 個月走升，主要因為中國出口業者趕在美國對等關稅實施前加大出口力道，其中輸往台灣及越南的貨值創紀錄新高，分別年增 61.3% 及 41.3%，輸往美國的貨物價值更由跌轉升約 11%。

香港特區政府統計處周一 (28 日) 公佈 3 月對外商品貿易數據顯示，香港整體出口貨值達 4555 億港元，年增率 18.5%，進口貨值 5009 億港元，年增率 16.6%，貿易逆差 454 億港元，相當於進口貨值的 9.1%。相較 2 月出口 15.4%、進口 11.8% 的年增幅，3 月進出口成長速度均有所加快。

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若按國家或地區分析，香港上月輸往亞洲國家的出口貨值年增 22.4%，尤其是台灣上升 61.3%、馬來西亞升 57.3%、越南升 41.3%、菲律賓升 34.5% 和中國升 25.4%，輸往韓國則跌 22.8%。在其他地區，輸往英國升 48.5% 和美國升 11.4%，但輸往荷蘭則跌 29.0%。

進口方面，不少地區也錄得強勁升幅，如越南升 95.1%、台灣升 75.8%、英國升 55.6%、馬來西亞升 46.9% 和內地升 7.4%，但來自韓國則下跌 21%。

按貨品類別分析，辦公室機器和自動資料處理儀器類別出口增加 512 億元 (港元，下同)，升 133.5%，進口增 444 億元，升 130.8%。電動機械、儀器和用具及零件的表現最為出色，出口增 208 億元，升 11.1%; 進口增 222 億元，升 11.5%。

綜觀今年第一季，香港商品整體出口貨值年增 10.9%，進口貨值年增 9.8%，貿易逆差為 807 億港元，佔進口貨值的 6.4%。

數據顯示，香港 3 月出口至中國的表現強勁，成為拉動成長的主要動力，輸往美國市場出口亦明顯上升，歐盟地區則呈略微成長態勢。

香港特區政府發言人指出，儘管美國自 4 月初加徵對等關稅導致全球貿易摩擦升級，但中國經濟保持平穩增長，加上香港積極拓展多元化市場，有效支撐了貿易表現。香港政府已推出多項支援措施協助企業應對挑戰，並將持續監控外部環境變化。目前香港正透過深化與東協、中東等新興市場的經貿合作，建構更均衡的貿易網絡以增強經濟韌性。

香港貿發局范婉兒說：「關稅戰影響有限，香港對美出口僅佔 6.5%，依賴程度低。」

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒周一預估，受到中美貿易關係前景不確定性增加，香港今年出口成長恐出現停滯，但稱由於中國有望推出更多刺激內需的政策，加上新興亞洲地區經濟表現強勁和供應鏈轉移，可望抵消部分負面影響。

香港特區政府發言人周一也說，展望未來，由於美國在 4 月初大幅加徵入口關稅，全球貿易摩擦急劇上升，這將對香港商品貿易表現構成挑戰，但中國經濟平穩增長，加上香港積極加強與不同市場的經貿聯繫，應有助支持貿易表現。

香港中小企經貿促進會會長黃達勝亦指出，展望 4 月及未來，由於美國 4 月初大幅徵收進口關稅，連小型包裹都不放過，全球貿易摩擦急劇上升，對香港商品貿易表現構成挑戰。「中美貿易戰會持續，雖然現今美國總統每天說話不一致。日後的影響要視乎哪些產品，像是珠寶、手錶等行業，目前八至九成仍要依賴美國市場，暫未能依靠中東及東盟國家，企業要積極跟進口商及買家商議，一起尋找解決方案。」