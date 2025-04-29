東元攜兩家子公司參展ACT Expo 亮相載具電氣化升級方案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-04-29 15:12

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東元 (1504-TW) 今 (28) 日指出，首度攜手美國 2 家子公司，東元西屋馬達公司和充電樁解決方案銷售公司 NexE，以及新併購的電動車扁線馬達易唯科電機 (EVK Motor) 共同參展，展示用於電動車動力系統的電驅橋解決方案、高功率快速充電樁等產品與服務。

東元表示，去年底併購電動車用馬達廠易唯科，於展會中首度對外展示電動車的高功率、高效能扁線馬達單元，體積小、重量輕，整機含油泵及散熱器小於 55 公斤，功率可覆蓋 50 至 300kW，轉矩可覆蓋 150 至 550Nm。

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東元指出，這項產品專門應用在中大型電巴、電動貨卡等商用車的電驅橋解決方案 (E-Axel)，可以為車廠解決車體容量、空間及重量問題，也提升電氣化載具移動性能的表現，鎖定歐美商用車百億美元的商機。

另外，東元西屋馬達與 NexE 則展示 30kW 與 60kW 直流電快速充電樁，以及 PowerCube(電動車充電用可攜式配電系統)。這兩項直流充電樁系列產品，具備高功率輸出、智慧充電功能，同時整合再生能源，可大幅縮短充電時間並提升能源效率。

東元表示，東元西屋已在美國德州工廠設立充電樁組裝線，以滿足公共機構需求，產品範圍涵蓋從 30 至 480kW 的全系列充電解決方案，藉由此次參展，希望進一步提高市場能見度。

董事長利明献提到，此次首度在 ACT Expo 亮相的產品，整合東元在台灣與美國的技術與製造優勢，展現東元拓展國際市場的實力。

東元積極發展電動載具動力系統，在台灣已供應 80% 電動巴士市場的動力系統，近期台灣首輛國產氫能電動巴士也是採用東元所產製的 234kW SiC 直驅動力系統，可助力 1 公斤氫燃料行駛 22 公里。