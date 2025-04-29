直達布達佩斯！中國大灣區首條中歐班列電商快線開通 拓展中歐貿易抗美霸權

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-29 15:40

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美中貿易戰未見明顯和緩的背景下，中歐兩地貿易正增添新動能，中歐班列 (深圳) 歐洲電商快線上周日 (27 日) 正式啟程，滿載 3D 列印機、電玩手把等商品，預計 15 天後抵達匈牙利布達佩斯。

《券商中國》報導，作為粵港澳大灣區首條中歐班列電商快線，該線路的開通標誌著亞歐貿易通道的重大利多，初期計畫每周運送 1 至 2 次，全年將為大灣區企業提供穩定且有效率的跨國物流服務。

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中歐班列 (深圳) 電商快線具有時效性強、運輸成本低的雙重優勢。相較於傳統海運節省約一半時間，而成本僅為航空運輸的五分之一，特別符合跨境電商「小批量、高頻次、時效高」的需求。

中歐班列 (深圳) 電商快線首班搭載的機電類產品占出口總量七成以上，其中僅深圳 3 月機電產品出口額便達 1651.7 億元，較去年同期成長 15.3%。

深圳大邁多式聯運有限公司總經理孫魯表示，這條快線將幫助客戶搶佔歐洲市場先機，推動更多「中國製造」走向全球。

作為亞歐貿易的「黃金通道」，中歐班列目前已形成涵蓋歐亞的龐大網絡，線路通達歐洲 25 國 224 城及亞洲 11 國 100 多個城市，境內鋪畫圖定運行線 91 條，連接 61 個城市。中歐去年雙邊貨物貿易額達 7858 億美元，佔全球貿易總額超三分之一。

報導指出，在當前全球貿易保護主義抬頭的背景下，中歐班列的戰略價值愈發凸顯。深圳海關推出「7×24 小時」預約通關、艙單歸併等便利措施，確保貨物即到即查即放，通關效率提升 40%。

海關口岸監理處負責人指出，透過優化監理流程，班列綜合重箱率始終維持 100%，為跨國電商發展提供堅實保障。

中國對歐盟出口以電機電氣設備、通訊器材等高附加價值產品為主，進口則聚焦在綠色能源、精密機械等領域，雙邊貿易結構持續優化。

中歐經貿合作正步入提質升級新階段，中國連 7 年穩居歐盟第一大貿易夥伴，去年歐盟對中出口額達 2133 億歐元，自中國進口額 5178 億歐元。中國在歐盟綠色轉型中扮演關鍵角色，去年歐盟從中國進口的鋰電池、太陽能零件年增 45% 和 38%。

香港中文大學學者練卓文表示，中歐在數位經濟、綠色能源等領域的互補性，為雙方經濟共生關係注入持久動力。