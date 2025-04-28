鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估上修至3.53元，預估目標價為45元
鉅亨網新聞中心 2025-04-28 22:10
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對中信金(2891-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.5元上修至3.53元，其中最高估值3.8元，最低估值3.25元，預估目標價為45元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|3.8(3.8)
|4.2
|4.3
|最低值
|3.25(3.25)
|3.39
|4.09
|平均值
|3.52(3.52)
|3.81
|4.19
|中位數
|3.53(3.5)
|3.84
|4.19
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|316,173,000
|339,225,000
|214,225,570
|最低值
|164,033,000
|167,536,000
|202,340,370
|平均值
|206,928,400
|221,076,700
|208,282,970
|中位數
|199,311,790
|204,901,440
|208,282,970
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.64
|2.82
|1.55
|2.73
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|189,409,573
|136,576,427
|139,252,299
|186,057,824
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 震盪期靠它逢低加碼，追求更大本利和！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇