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鉅亨速報 - Factset 最新調查：中信金(2891-TW)EPS預估上修至3.53元，預估目標價為45元

鉅亨網新聞中心 2025-04-28 22:10


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對中信金(2891-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.5元上修至3.53元，其中最高估值3.8元，最低估值3.25元，預估目標價為45元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值3.8(3.8)4.24.3
最低值3.25(3.25)3.394.09
平均值3.52(3.52)3.814.19
中位數3.53(3.5)3.844.19

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值316,173,000339,225,000214,225,570
最低值164,033,000167,536,000202,340,370
平均值206,928,400221,076,700208,282,970
中位數199,311,790204,901,440208,282,970

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.642.821.552.73
營業收入
(單位：新台幣千元)		189,409,573136,576,427139,252,299186,057,824

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2891/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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