邁達特Q1純益年減7成 地緣政治風險刺激數位轉型需求

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-04-28 20:04

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佳世達 (2352-TW) 旗下邁達特 (6112-TW) 今 (28) 日公告第一季財報，稅後純益 5591 萬元，年減 7 成，每股純益 0.3 元，不過，公司認為，近期國際局勢不確定性升高，將加速企業推動數位轉型，為資服業者帶來顯著成長機會。

邁達特第一季營收 47.25 億元，年增 0.5%，毛利率 14.3%，年增 1.2 個百分點、營業利益 4915 萬元，年增近 38%，營益率 1.04%，年增 0.69 個百分點。

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對於本業成長但稅後純益下滑的情況，達邁特說明，主要為去年業外轉投資公允價值帳面價值較高，以及增持德鴻科技股份，會計處理上產生一次性轉列收益等因素，造成去年基期較高所致。

邁達特指出，近期國際局勢不確定性升高，地緣政治風險加劇，雖對企業構成挑戰，卻也加速企業在數位轉型、資安升級及供應鏈安全上的投入。在風險意識提升與供應鏈安全需求驅動下，資安需求將持續攀升。