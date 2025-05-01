慶五一！彰銀ChaiBo App下載抽獎iPad Air、PS5 攜手萊爾富刷TWQR消費滿150元現折20

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-01 10:26

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彰銀 (2801-TW) 邁入創行 120 周年，數位金融服務重磅升級。全新行動銀行「ChaiBo」APP 自 2 月 24 日正式上線，短短兩個月下載數已突破 16 萬，推出「ChaiBo 雙重好禮抽」，完成下載並登入就有機會抽中 iPad Air、PS5 或超商、咖啡電子禮券等好禮。此外並攜手全家 1600 多家萊爾富，用台灣 Pay 立折超優惠，間自 114 年 5 月 1 日起至 114 年 6 月 30 日止，結帳金額滿新臺幣 150 元 (含) 以上者，即可現折 20 元。

彰化銀行攜手萊爾富合作舉辦「萊爾富消費享回饋 台灣 Pay 立折超優惠」活動，活動期間自 114 年 5 月 1 日起至 114 年 6 月 30 日止，凡民眾在萊爾富實體門市，消費並以 TWQR「台灣 Pay」QR Code 掃碼進行支付 (金融卡 / 帳戶)，單筆結帳金額滿新臺幣 150 元 (含) 以上者，即可現折 20 元，單筆不累折，活動回饋總金額上限 100 萬元整。

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彰銀表示，ChaiBo APP 從介面到功能全面翻新，包含帳戶查詢、轉帳繳費、台灣 Pay 掃碼支付、投資理財與外幣兌換一站到位，還能自訂快捷選單，讓每一位用戶都能打造專屬的操作習慣。除了金融服務，ChaiBo APP 也積極規劃導入生活服務場景，未來不只管理資產，還能串聯更多日常需求。

彰銀表示，為了讓更多人體驗這款全新 APP，彰銀同步推出兩波回饋活動，首先是「ChaiBo 雙重好禮抽」，於指定時間完成下載並登入，就有機會抽中 iPad Air、PS5 或超商、咖啡電子禮券等好禮，讓下載 ChaiBo APP 也成為一件有驚喜的事。