陸房市迎重大利多！國稅總局：「二套轉首套」房貸每年最多可扣除1.2萬人民幣
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-28 13:40
中國持續加大提振房市力道，繼中共中央政治局上周五 (25 日) 開會部署當前經濟工作，房地產領域成為政策發力重點後，中國國家稅務總局周日 (27 日) 在有關「貸款置換」後還能繼續享受住房貸款利息專項附加扣除的問題中也明確表示，「二套轉首套」房貸可享受住房貸款利息個稅專項附加扣除，每年最高可抵扣 1.2 萬元(人民幣，下同萬元(人民幣)。
此外，在關於「二套轉首套」的納稅人享受住房貸款利息專項附加扣除，是否需要提交資料的問題中，國家稅務總局表示，個人通過手機個人所得稅 APP 採集住房貸款利息專項附加扣除資訊時，需要提供住房貸款合約、貸款還款支出憑證等資料。若填寫內容不完整或納稅申報存在疑點，稅務機關將按規定向納稅人核實有關情況。
根據現行政策，納稅人將商業貸款轉為首套房貸利率後，符合資格者自調整當月起即可申報扣除額。此政策調整源自於 3 月 1 日實施的「認房不認貸」新規，部分購屋者在轉換貸款類型後，可疊加享有稅費優惠。
納稅人依照《關於降低存量首套房屋貸款利率有關事項的通知》規定進行存量房屋貸款置換的，由於置換前後納稅人的房屋仍為同一套，可以繼續享受房屋貸款利息專案附加扣除。
具體操作上，納稅人透過手機個人所得稅 App 填報房屋貸款資料後，既可選擇由單位代扣稅款，也可在年度匯算時集中申報。對於組合貸中的商貸部分符合首套利率標準的，以及商轉公貸款情形，均可延續扣除政策。
國稅局還特別說明，存量房貸置換前後屬於同一套房屋的，貸款合約編號變更後需及時更新申報資料。
針對婚前各自購屋的夫妻，稅務部門明確可選擇兩種扣除方式，也就是雙方各以 50% 比例扣除，或由一方全額扣除另一方不再享有。具體操作需在 App 中填報婚姻訊息，並選擇相應扣除比例。例如選擇各 50% 扣除，需輸入配偶資料並確認「婚前各自首貸」狀態，若選擇一方全額扣除，則需調整未扣除方的貸款期限至婚前時段。
此外，中國政治局會議上周五也提出加速建構房地產發展新模式，增加高品質房屋供給，優化存量商品房收購政策，持續鞏固房市穩定態勢。
數據顯示，在交易規模、房價走勢、土地市場等關鍵指標上，今年以來中國房市均呈現較好的修復態勢，反映市場信心正進一步提振。
北京大學房地產法研究中心主任樓建波說，會議的一系列部署，釋放政策層面推動房地產市場平穩健康發展的鮮明訊號。
根據中國國家統計局數據顯示，中國商品房今年首季銷售降幅明顯收窄，中指研究院監測顯示 3 月重點城市新屋銷售面積及中古屋成交量均較去年同期雙倍增幅。
業內人士指出，目前政策工具箱持續擴容，降準降息、公積金利率調降等預期增強。政策組合既包含短期刺激措施，如稅費優惠和貸款條件優化，也著眼於長效機制建設，包括保障性住房供給和存量房收儲機制。隨著政策效應逐步顯現，市場可望在防範風險的基礎上實現平穩健康發展。
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