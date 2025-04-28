陸房市迎重大利多！國稅總局：「二套轉首套」房貸每年最多可扣除1.2萬人民幣

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-28 13:40

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此外，在關於「二套轉首套」的納稅人享受住房貸款利息專項附加扣除，是否需要提交資料的問題中，國家稅務總局表示，個人通過手機個人所得稅 APP 採集住房貸款利息專項附加扣除資訊時，需要提供住房貸款合約、貸款還款支出憑證等資料。若填寫內容不完整或納稅申報存在疑點，稅務機關將按規定向納稅人核實有關情況。

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根據現行政策，納稅人將商業貸款轉為首套房貸利率後，符合資格者自調整當月起即可申報扣除額。此政策調整源自於 3 月 1 日實施的「認房不認貸」新規，部分購屋者在轉換貸款類型後，可疊加享有稅費優惠。

納稅人依照《關於降低存量首套房屋貸款利率有關事項的通知》規定進行存量房屋貸款置換的，由於置換前後納稅人的房屋仍為同一套，可以繼續享受房屋貸款利息專案附加扣除。

具體操作上，納稅人透過手機個人所得稅 App 填報房屋貸款資料後，既可選擇由單位代扣稅款，也可在年度匯算時集中申報。對於組合貸中的商貸部分符合首套利率標準的，以及商轉公貸款情形，均可延續扣除政策。

國稅局還特別說明，存量房貸置換前後屬於同一套房屋的，貸款合約編號變更後需及時更新申報資料。

針對婚前各自購屋的夫妻，稅務部門明確可選擇兩種扣除方式，也就是雙方各以 50% 比例扣除，或由一方全額扣除另一方不再享有。具體操作需在 App 中填報婚姻訊息，並選擇相應扣除比例。例如選擇各 50% 扣除，需輸入配偶資料並確認「婚前各自首貸」狀態，若選擇一方全額扣除，則需調整未扣除方的貸款期限至婚前時段。

此外，中國政治局會議上周五也提出加速建構房地產發展新模式，增加高品質房屋供給，優化存量商品房收購政策，持續鞏固房市穩定態勢。

數據顯示，在交易規模、房價走勢、土地市場等關鍵指標上，今年以來中國房市均呈現較好的修復態勢，反映市場信心正進一步提振。

北京大學房地產法研究中心主任樓建波說，會議的一系列部署，釋放政策層面推動房地產市場平穩健康發展的鮮明訊號。

根據中國國家統計局數據顯示，中國商品房今年首季銷售降幅明顯收窄，中指研究院監測顯示 3 月重點城市新屋銷售面積及中古屋成交量均較去年同期雙倍增幅。