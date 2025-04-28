中美關稅戰火歹戲拖棚 基金專家曝2D投資戰略戰勝恐慌

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-04-28 14:18

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中美關稅角力引發全球震盪，中租基金平台總經理蘇皓毅今 (28) 日表示，推估聯準上半年先觀察關稅對物價影響，下半年視經濟強度，決定是否降息。面對複雜局勢，蘇皓毅提出適合投資環境的 2D 戰術「時間 + 幅度｣，先規劃基金扣款期間 6 至 12 個月，再設計每次向下扣款幅度及停利幅度，因不易掌握，而採分批布局更為重要。

Factset 分析師預估，中美雙方關稅已調升至高位，再調高已無太多實質意義，在時間壓力下，川普總統對關稅政策似有些微讓步跡象，金融市場反映已不如美方調升中國關稅至 145% 時的恐慌。

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中租基金平台表示，人為的干預，使｢技術分析支撐點｣不牢靠，善變的川普令｢貿易談判進度｣難以成為可靠進場指標。蘇皓毅指出，年初即提醒，今年的投資主軸不同於前兩年的右側交易價格動能策略，投資人可多運用中租基金推出多樣化的左側交易「抄底投」扣款機制，分批低檔布局。

蘇皓毅對比歷史打比方，認為川普目前採取的正是現代版戰國策「遠交近攻」策略，先設立高談判起點為後續預留空間、各國逐一談判而非一次性多邊談判、用單一國家讓步範例對其他國家施壓利誘。美版的遠交近攻以貿易與軍事依賴度決定，再逐一達成談判目標。此舉有能力反擊的主要是內需市場夠大的經濟體如：中國、歐盟與加拿大，中國以時間換取空間，並爭取「非美」國家支持，不得不讓步的則是沒有太多經濟實力大量採購美國商品，或在出口、軍事上依賴美國的國家。

蘇皓毅表示，白宮想法是先完成關稅談判，爭取財源，之後才好推動企業減稅。隨著 2026 年 11 月期中選舉壓力逼近，川普勢必要在明年年中前達成關稅談判與推動企業減稅法案，今年上半年股市註定波動加劇。

蘇皓毅觀察，美國非農就業、企業破產家數等較不會受到提前消費或下單扭曲的硬數據，認為經濟衰退並非目前基本情境，建議可分散投資「非美」標的，如：全球型、平衡型基金，先控制向下風險，進而分批扣款，掌握資產增長契機。除了採取 2D 戰術「時間 + 幅度｣，規劃基金扣款，針對債市投資，可留意利率政策，根據聯準會談話顯示 ，川普關稅政策規模超出預期，聯準會擔心未來可能面臨雙重目標衝突，但目前不急於調整利率，待貿易政策的影響變得更明朗再做決定。