持續徘徊四年新高！為何港幣在美國「三殺」風暴下成為資本市場新寵？

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-28 10:10

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近月以來，港幣兌美元 (USDHKD) 持續呈強，在 7.7575 至 7.76 附近徘徊，在 4 年高點徘徊，本月前三周表現出色，這一情況為何發生，又將持續多久，備受市場關注。

中國《財經雜誌》報導，香港金管局副總裁陳維民上周五 (25 日) 針對近期港幣匯率持續走強現象進行回應，強調當前港元流動性充足，港幣強勢反映國際資本對香港金融市場的信心。此一表態正值全球經貿環境複雜化之際，美國衰退風險加劇、地緣政治波動升溫背景下，香港作為國際金融中心正呈現「股匯雙強」的獨特態勢。

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數據顯示，港幣兌美元匯率自 4 月以來持續徘徊在 7.7575 至 7.7600 的四年高位，距離強方兌換保證僅一步之遙，恒生指數更以全球少數上漲的表現吸引資金持續流入。

市場分析指出，這得益於香港聯繫匯率制度的透明度與外匯儲備支撐，香港擁有逾 4200 億美元外匯存底，相當於貨幣基礎 1.7 倍，為匯率提供強力保障。

此外，中國與香港資本市場互聯互通機制加速資金流入，透過「股票通」等管道湧入的南向資金不僅提振股市，更推動港幣需求攀升。數據顯示，港股今年首季日均成交額 2427 億港元，年增 84%，新股發行與年中派息高峰更強化港元需求。

根據交通銀行基金研究團隊分析，港股科技類股估價修復與創新藥產業突破，吸引全球資本借道香港佈局中國經濟成長潛力，這種「資金 + 產業」雙輪驅動效應正重塑市場格局。

港幣強勢背後是香港沿用三十餘年的聯繫匯率制度持續發揮作用。該制度以 7.8 港幣兌 1 美元為錨定匯率，透過貨幣發行局機制確保每發行 7.8 港幣必須有 1 美元儲備支撐。當市場匯率觸及 7.75 強方兌換保證時，金管局將向銀行賣出港元、買入美元以增加市場流動性，反之則買入港元穩定匯率。在此機制下，港幣供應量完全由外匯存底支撐，形成類似「穩定幣」的信用背書。

值得關注的是，近期銀行體系總結餘持續減少卻未引發市場恐慌。上周二 (22 日)，香港銀行間隔夜拆借利率因折現窗操作增加 6 千萬港幣流動資金，折射出港股交易活躍帶來的流動性結構性變化。

市場人士指出，股票結算需求激增、融資融券活動擴張正推高港幣需求，銀行體系流動性趨緊反而成為股市火熱的反向指標。數據顯示，港股保證金貸款餘額已回升至 2023 年高點，顯示槓桿資金加速入場。