3月勁增2.6%！陸Q1工業利潤轉正 結束連兩季走降 專家：宏觀政策組合拳發威

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導' 2025-04-28 08:40

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最新數據顯示，今年首季中國規模以上工業企業獲利實現由降轉增的轉折性變化，總額達 15,093.6 億元 (人民幣，下同)，年增 0.8%，這是自去年第三季以來首次實現累計利潤正成長，其中 3 月獲利成長率回升至 2.6%，較今年前兩月的 - 0.3% 明顯改善，顯示出工業經濟回升的正面訊號。

根據中國國家統計局周日 (27 日) 公布的數據，從企業類型來看，不同所有權企業呈分化態勢。國營控股企業利潤總額 5599.5 億元，年減 1.4%，股份制企業利潤微增 0.1% 至 1 兆 1101.5 億元，外商及港澳台投資企業表現突出，利潤增長 2.8% 至 3883.5 億元，民營企業利潤總額 3709.7 億元。這種結構性差異反映出市場環境的複雜性，同時也顯示外資企業在供應鏈調整和技術升級的適應性更強。

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營收表現上，今年首季規上工業企業營收年增 3.4% 至 32.14 兆元，連 4 月增速加快，3 月營收增速提升至 4.2%。成本管制方面，每百元營收成本年增 0.17 元至 85.37 元，但費用率下降 0.16 元至 8.43 元，顯示管理效率提升。資產負債率微升 0.3 個百分點至 57.7%，應收帳款回收期延長至 70.9 天，產成品存貨週轉天數增至 21.2 天，顯示資金週轉壓力仍須關注。

數據顯示，製造業作為工業經濟主引擎，獲利 1 兆 826.4 億元，年增 7.6%，成長速度較一年前加速 2.8 個百分點，其中裝備製造業利潤成長 6.4%，佔規模以上工業利潤比重提升至 32%，鐵路船舶航空航天設備製造以 59.7% 的增速領跑，專用設備及儀器儀表行業分別成長 14.2%、15.3%。

高技術製造業轉型成效顯著，3 月獲利成長達 14.3%，智慧消費設備製造、電子裝置製造等細分領域成長超過 55%，AI 相關產業鏈貢獻尤為突出。

傳統產業面臨較大調整壓力，採礦業利潤總額 2204.4 億元，年減 25.5%，煤炭開採及洗選業利潤跌幅達 47.7%，非金屬礦物製品業、石油天然氣開採業利潤分別下降 14.2% 及 3.1%。不過黑色金屬冶煉業實現扭虧為盈，石油加工業虧損減少，顯示供給側結構性改革的持續效應。

此外，政策效應在重點領域持續釋放，大規模設備更新政策推動專用設備、通用設備產業利潤分別成長 14.2% 及 9.5%，其中電子電工機械專用設備製造增速達 56.3%。

消費品以舊換新政策也帶動穿戴裝置、助動車製造利潤分別成長 78.8% 和 65.8%，家電產業鏈相關環節同步受益，家用廚房電器具製造利潤成長 21.7%，配套的電子電路製造、電力器具配件產業增幅超過 18%。

中國國家統計局工業司統計師於衛寧指出，宏觀政策組合拳效果顯著，特別是新質生產力培育和新型工業化推進的「兩新」政策，對重點行業帶動作用明顯。製造業高端化、智慧化、綠化轉型加速，41 個工業大類中近六成產業利潤成長，24 個產業成長速度較上季改善。航空航太器及設備製造利潤成長 23.9%，醫療診斷設備製造成長 26.7%，顯示策略性新興產業正在形成新的成長族群。

值得關注的是，工業效益改善呈現結構性特徵。中國東部地區在電子、設備製造領域恢復較快，中西部地區依托能源轉型及產業轉移實現差異化成長。小微企業景氣指數連兩個月站上榮枯線，但私人企業獲利仍未轉正，顯示惠企政策傳導存在時滯。全球大宗商品價格波動、地緣政治風險等因素，對石油化學、有色金屬等產業的持續復甦構成挑戰。

展望今年次季，隨著設備更新和消費品以舊換新政策細則落地，通用設備、汽車製造等行業料將迎來修復窗口。財政貨幣政策協同發力下，企業研發投入力道持續加大，今年首季規上工業企業研發費用佔比提升 0.2 個百分點。

專家認為，下一步必須重點解決帳款拖欠問題，上月底工業企業應收帳款達 25.59 兆元，年增 9.9%，信用週期延長恐限制投資擴產能力。