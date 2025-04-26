鉅亨速報 - Factset 最新調查：超微電腦SMCI-US的目標價調降至50元，幅度約4.76%
鉅亨網新聞中心 2025-04-26 06:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對超微電腦(SMCI-US)提出目標價估值：中位數由52.5元下修至50元，調降幅度4.76%。其中最高估值73元，最低估值15元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予超微電腦評價：積極樂觀5位、保持中立6位、保守悲觀2位。
超微電腦今(26日)收盤價為36.47元。近5日股價上漲4.76%，標普指數上漲4.59%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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