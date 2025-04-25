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鉅亨速報

盤中速報 - Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)大跌5.96%，報149.44美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 21:45


Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)截至台北時間25日21:30股價下跌9.47美元，報149.44美元，跌幅5.96%，成交量48,117（股），盤中最高價149.44美元、最低價149.28美元。

美股指數盤中表現

Old Dominion Freight Line公(ODFL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.35%
  • 近 1 月：-6.56%
  • 近 3 月：-16.72%
  • 近 6 月：-17.16%
  • 今年以來：-9.92%

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美股美股盤中盤中速報Old Dominion Freight Line公

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Old Dominion Freight Line公149.455-5.94%

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