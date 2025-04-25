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鉅亨速報

盤中速報 - 英特爾(INTC-US)大跌8.48%，報19.67美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 21:45


英特爾(INTC-US)截至台北時間25日21:30股價下跌1.82美元，報19.67美元，跌幅8.48%，成交量12,396,148（股），盤中最高價19.75美元、最低價19.65美元。

美股指數盤中表現

英特爾(INTC-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+13.52%
  • 近 1 月：-11.27%
  • 近 3 月：+3.17%
  • 近 6 月：-3.8%
  • 今年以來：+7.18%

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道瓊指數39886.04-0.52%
NASDAQ17135.327-0.18%
費城半導體4167.832-0.96%
英特爾19.6873-8.39%

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