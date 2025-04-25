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鉅亨速報 - Factset 最新調查：RLI公司(RLI-US)EPS預估下修至3元，預估目標價為80.50元

鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:16


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對RLI公司(RLI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.05元下修至3元，其中最高估值3.28元，最低估值2.93元，預估目標價為80.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.28(3.26)3.393.1
最低值2.93(2.95)33.1
平均值3.06(3.1)3.193.1
中位數3(3.05)3.23.1

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值21.42億22.50億22.29億
最低值20.78億21.47億22.29億
平均值21.08億22.07億22.29億
中位數21.03億22.16億22.29億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.733.066.373.303.74
營業收入9.84億11.79億11.27億14.98億17.70億

詳細資訊請看美股內頁：
RLI公司(RLI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRLI

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