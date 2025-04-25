鉅亨速報 - Factset 最新調查：RLI公司(RLI-US)EPS預估下修至3元，預估目標價為80.50元
鉅亨網新聞中心 2025-04-25 20:16
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對RLI公司(RLI-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.05元下修至3元，其中最高估值3.28元，最低估值2.93元，預估目標價為80.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.28(3.26)
|3.39
|3.1
|最低值
|2.93(2.95)
|3
|3.1
|平均值
|3.06(3.1)
|3.19
|3.1
|中位數
|3(3.05)
|3.2
|3.1
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|21.42億
|22.50億
|22.29億
|最低值
|20.78億
|21.47億
|22.29億
|平均值
|21.08億
|22.07億
|22.29億
|中位數
|21.03億
|22.16億
|22.29億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.73
|3.06
|6.37
|3.30
|3.74
|營業收入
|9.84億
|11.79億
|11.27億
|14.98億
|17.70億
詳細資訊請看美股內頁：
RLI公司(RLI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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