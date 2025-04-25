回饋股東！中國36家上市銀行分紅計畫本周啟動 「紅包」總額破2.79兆

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-25 09:30

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隨著去年財報密集公布，中國銀行業者正以真金白銀回饋股東，年度分紅季本周正式起跑。中國銀行周一 (20 日) 率先宣布每股發放 2024 年末期現金紅利人民幣 0.1216 元(稅前)，股權登記日為 4 月 24 日，派息日為 4 月 25 日。這次年度分紅較往年提早近兩個月，引發市場關注。

根據 Wind 統計數據，截至 4 月 23 日，已有 36 家銀行揭露分紅計劃，總額達人民幣 6161.26 億元 (約 2.79 兆台幣)，其中包含去年逾 2300 餘億元的中期分紅。

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值得注意的是，國有六大行年報數據顯示，年度分紅總額再創新高，突破人民幣 4200 億元，占銀行業分紅總額的比重超過 70%，且連續三年維持 30% 以上分紅比例。

工商銀行以人民幣 1097.73 億元居首，建設銀行、農業銀行、中國銀行緊隨其後，交通銀行和郵儲銀行分別派現 281.46 億、259.41 億元，展現強勁的獲利能力與股東回報。

以工商銀行為例，該銀行 A 股、H 股以全年均價計算的股利殖利率分別達 5.32% 及 7.49%，凸顯投資吸引力。

另外，不少中小銀行給出的 2024 年度利潤分配方案，成為年報季的一大亮點，例如鄭州銀行開啟自 2020 年以來首次分紅，擬每 10 股派發現金紅利 0.20 元 (含稅)，現金分紅總額人民幣 1.82 億元，分紅比例為 9.69%。

股份制銀行中，招商銀行以人民幣 504.4 億元分紅領跑，該行也計畫 2025 年首次實施中期分紅。興業銀行、中信銀行均將分紅比例提升至 30% 以上，華夏銀行則連兩年成長分紅額度，強調與投資人分享發展成果。

此外，平安銀行、光大銀行及浦發銀行 2024 年分紅總額也均超過百億元，而民生銀行、浙商銀行擬分紅金額則在百億元以下，分別為 84.06 億元、64.46 億元、42.84 億元。

市場分析顯示，銀行業分紅呈現三大趨勢，分紅頻率從一年一次增至兩次，分紅比例穩定在 30% 以上，國營大行與股份行主導格局強化。

華福證券指出，國營大行近三年分紅比例皆超 30%，股份行 2023 年平均達 29.4%，而城商行、農商行分別為 24.8%、22%。

不過，業界專家提醒需平衡股利與永續發展。排排網財富研究員卜益力表示，提高分紅需以經營績效為基礎，既要穩定投資人信心，也要兼顧員工激勵與長期發展需求。杭州銀行則透過持續分紅展現成長性，上市以來累計派現額已是融資總額的 1.88 倍。