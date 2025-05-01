【Joe’s華爾街脈動】GDP數據衝擊後股市急劇反彈，結束動盪月份；焦點轉向關鍵財報與通膨數據

Joe Lu 2025-05-01 09:36

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GDP 萎縮但美股於盤中反彈，標普 / 道瓊指數月線仍收黑

Joe Lu, CFA 2025 年 4 月 30 日 美東時間

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市場概況

美國股市週三經歷劇烈波動，在公佈令人意外的第一季經濟萎縮報告後盤初急挫，隨後因美中貿易談判重燃希望的報導，而於午後急劇反彈。商務部報告第一季國內生產毛額 (GDP) 年化率下降 - 0.3%，為 2022 年初以來首次下降，與第四季的 + 2.4% 成長形成鮮明對比，為當日交易投下陰影。此負面數據主要由於企業趕在預期關稅生效前囤積貨物導致進口創紀錄激增，最初引發股市暴跌，標普 500 指數一度下跌超過 2%，道瓊指數盤中最低點下挫近 800 點。然而，市場情緒在下午急轉直下，據報導是因中國官方媒體相關帳號發布美國尋求關稅談判的消息所觸發。這推動指數回升至正值區域，結束了這個充滿關稅不確定性和經濟交錯訊號的動盪月份。

此交易日突顯了市場對貿易政策局勢的極度敏感，及其與經濟數據的複雜關係。GDP 萎縮本身雖是負面頭條新聞，但很大程度上受到關稅前囤貨導致進口激增 41.3% 的扭曲。潛在的國內需求顯示出韌性，對國內消費者的最終銷售額成長了 3.0%，儘管這也可能反映了關稅前的購買行為。此外，雖然第一季消費者支出成長放緩 (季增率 1.8%，對比第四季的 4.0%)，但三月份出現了強勁的月度成長(+0.7%)。通貨膨脹信號亦呈現分歧：第一季「核心」個人消費支出(PCE) 價格指數年成長率 3.5%，高於預期，但三月份讀數顯示出令人欣慰的降溫(月成長率 0.0%)。這些相互矛盾的數據，加上持續存在的貿易不確定性以及主要財報季的尾聲，為未來潛在的持續波動埋下了伏筆。

重點摘要

在第一季 GDP 意外萎縮後，美股主要指數從早盤急跌中恢復，收盤普遍上漲：標普 500 指數 (+0.04%)，道瓊指數 (+0.28%)，那斯達克指數 (-0.01%)，羅素 2000 指數 (-0.63%)。

儘管當日強勁反彈，根據分析，近期整體市場特性依然不佳，標普 500 和道瓊指數連續第三個月收黑。

第一季 GDP 下降 - 0.3%，主要受關稅前進口量激增拖累；第一季核心通膨高於預期 (3.5%)，但三月數據顯示降溫。

多數類股上漲，由消費必需品 (+0.73%) 和醫療保健 (+0.85%) 領漲；能源 (-2.7%) 表現落後。公債價格上漲，殖利率下降。

市場焦點密切轉向本週結束的主要科技公司財報，以及明日關鍵的 PCE 通膨數據。

主要市場指數

主要市場指數週三在經歷戲劇性的盤中反轉後，收盤小幅上漲。道瓊工業平均指數 (+0.28%)，標普 500 指數 (+0.04%)，因負面 GDP 數據引發的盤初急跌中恢復，略有上漲。那斯達克綜合指數 收盤基本持平 (-0.01%)，不過羅素 2000 指數 (-0.63%) 明顯走低，顯示小型股並未充分參與下午的飯談。午後與潛在美中貿易談判報導相關的漲勢顯示出顯著的韌性和逢低買盤興趣。

費城半導體指數 持續明顯疲弱，僅上漲 0.79%。對此關鍵科技類股的潛在分析在多個時間範圍內仍顯示極度不利，表明持續存在的行業挑戰正壓過大盤情緒的波動。

從分析角度來看，儘管盤中有強勁的復甦且收盤上漲，根據我們基於近期趨勢比較的分析，主要指數的近期市場潛在特性仍普遍不利。今日的價格走勢尚未證實我們指標框架內前幾週觀察到的負面轉變。雖然反彈能力從市場情緒角度看是建設性的，但仍需確認潛在市場狀況出現可持續的改善。 (全文未完)