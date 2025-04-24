盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大漲5.01%，報265美元
鉅亨網新聞中心 2025-04-24 22:37
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間24日22:22股價上漲12.65美元，報265.00美元，漲幅5.01%，成交量1,111,987（股），盤中最高價265.00美元、最低價252.00美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.81%
- 近 1 月：-19.64%
- 近 3 月：-30.39%
- 近 6 月：+59.57%
- 今年以來：-22.07%
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