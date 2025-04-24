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鉅亨速報

盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大漲5.05%，報218.79美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-24 21:54


Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間24日21:39股價上漲10.52美元，報218.79美元，漲幅5.05%，成交量125,354（股），盤中最高價218.79美元、最低價213.03美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+1.44%
  • 近 1 月：-8.39%
  • 近 3 月：-21.61%
  • 近 6 月：+11.26%
  • 今年以來：-14.43%

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美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

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