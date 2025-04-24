46%關稅迫在眉睫！越南開始與美貿易談判 工貿部長：願在共同利益基礎上處理現有問題

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-24 15:30

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越南工貿部周四 (24 日) 表示，越南和美國已開始就雙邊經濟和貿易問題進行談判，河內當局稱願意「本著利益和諧、風險共擔的精神，通過談判解決美國關切的問題，找到互利共贏的合理解決方案」。

越南工貿部在一份聲明中表示，越南工貿部部長阮鴻延周三 (23 日) 晚上與美國貿易代表美國貿易代表 Jamieson Greer 進行通話，「這是一次討論談判原則、範圍和路線圖等問題的重要會議」。

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Greer 則表示，他相信雙方「很快就會達成適當的解決方案，促進穩定和互利的經貿關係」。

美國總統川普本月初宣佈要對越南加徵 46% 的對等關稅，這無疑對越南高度依賴出口的經濟造成嚴重打擊。越南正積極尋求與美國協商，並稱願將美國商品進口關稅降至零、採取措施打擊非法轉運等，以換取美國降低關稅。

負責越南與美國談判的阮鴻延說，「越南願意在共同利益的基礎上處理現有問題」，並稱美國希望達成協議，建立穩定、可持續的貿易關係。

越南總理范明正周二 (22 日) 指示官員打擊貿易詐欺、假冒和其他美國關注的問題，但也表示任何談判「都不應影響其他市場」。越南是美國所有貿易夥伴中貿易順差第四大的國家，去年貿易順差達 1235 億美元。

中國國家主席習近平上周訪問越南時敦促這個共產主義鄰國攜手維護自由貿易，並稱「堅決反對」其他國家與美國達成損害北京利益的貿易協議，並警告將對這些國家採取「反制措施」。