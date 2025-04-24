日本野村證券砸18億美元 收購麥格理歐美公共投資業務

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-04-24 09:06

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日本投資銀行和經紀集團野村證券將以 18 億美元（28 億澳幣）收購澳洲投資銀行麥格理的北美和歐洲公共投資業務，為野村自 2008 年雷曼兄弟破產以來最大的收購案。

收購案將以全現金交易，預計於 2025 年底完成，但需獲得監管部門的批准，若順利完成收購，這將使其投資管理部門的資產管理規模從目前的 5,900 億美元增至 7,700 億美元，當中超過 35％屬於日本以外的客戶。

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此交易也是日本公司最新的重大海外收購，凸顯面臨國內市場萎縮的公司正在尋求海外成長機會。資產管理已成為日本金融機構的核心成長領域，這些機構希望獲得穩定的收費收入，同時受市場情緒起伏的影響較小。

野村表示，已將全球資產管理確定為公司的關鍵戰略增長重點。該筆交易將對集團在日本以外的投資管理業務產生變革性影響，大大增加美國市場規模，加強平台及全球業務能力。

野村還指出，示，這筆交易對公司財務狀況的影響將微乎其微，在交易完成前，兩家公司將繼續獨立運作。

麥格理則表示，將保留在澳洲的公共投資業務，並繼續為機構、政府和個人投資者提供服務。