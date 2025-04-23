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鉅亨速報 - Factset 最新調查：濱特爾PNR-US的目標價調降至100.5元，幅度約3.83%

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 20:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對濱特爾(PNR-US)提出目標價估值：中位數由104.5元下修至100.5元，調降幅度3.83%。其中最高估值115元，最低估值84元。

綜合評級 - 共有21位分析師給予濱特爾評價：積極樂觀14位、保持中立7位、保守悲觀0位。

濱特爾今(23日)收盤價為86.24元。近5日股價上漲3.83%，標普指數下跌2.02%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PNR市場預估目標價

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