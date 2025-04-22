iPhone成替身？vivo推「最強蘋替」影像旗艦機X200 Ultra 專家：有望吸引部份果粉

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-22 13:20

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中國手機廠商 vivo 周一 (21 日) 正式推出 X 系列新成員 X200 Ultra，並在當晚開啟預售，其中 vivo X200 Ultra 16GB+1TB 攝影師套裝很快就賣光。對此 vivo 產品經理韓伯嘯說，由於增距鏡精度要求高，組裝難度極大，X200 Ultra 16GB+1TB 攝影師套裝版首批供應確實有限，剛上線很快就賣光了，會加緊提升產能。

韓伯嘯還透露，在手機套裝版之外，下月還會提供單獨的增距鏡套裝，和增距鏡 + 專業影像套裝的組合購，手機加套裝組合購，和攝影師套裝價格相當。

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作為 vivo 影像策略的最新成果，X200 Ultra 透過軟硬體深度融合實現專業級影像能力躍升，同時強化與蘋果生態的互聯互通，展現出衝擊高端市場的強勁攻勢。

vivo X200 Ultra 被定義為「口袋智慧相機」的影像旗艦以多項突破性技術重新定義行動影像天花板，帶著藍圖影像的新突破驚豔亮相，從鏡頭設計、畫質提升、專業創作流三個關鍵維度對影像系統進行全面重構。

新機最大亮點在於影像系統的全面升級，vivo X200 Ultra 搭載三顆旗艦級感測器，包括與三星聯合研發的 5000 萬像素 HP9 感測器、兩顆與索尼共同開發的 LYT-818 感測器，組成覆蓋廣角、人文紀實、長焦的全焦段矩陣。

vivo X200 Ultra 配備蔡司三大定焦大師鏡頭，在主流廠商仍然不遺餘力地捲長焦時，vivo 直接給出「全焦段全主攝」的影像方案，為使用者提供全面多元的創作空間

其中，第二代蔡司 APO 長焦鏡頭採用開普勒光學結構，配備 13 片高透玻璃鏡片，等效 85mm 焦段下可實現 2.35 倍光學變焦，配合自研的長焦增距鏡可將變焦倍數提升至 3 倍，即便在 100 倍數碼變焦狀態下仍能保持畫面清晰度。這套影像系統透過與索尼半片幅旗艦單眼的實測對比，已能在暗光環境下實現接近專業相機的成像效果。

在影片拍攝領域，X200 Ultra 實現全焦段 4K 60fps 10bit Log 錄製，成為 Android 陣營首個支援真 Log 格式的機型，升級後的 4K 120fps 慢動作功能支援自動曝光調節，全焦段延時攝影則攻克了動態場景下的曝光難題。主攝、超廣角、長焦三顆鏡頭皆達到 CIPA 5.0 防手震標準，配合自研的 VS1 及 V3 + 影像晶片，可在 Raw 域進行畸變、暗角、雜訊等八大維度精細校準。

vivo 特別強調，光是影像晶片的硬體成本就相當於一般旗艦機型的主攝模組。

針對蘋果用戶群，X200 Ultra 推出「最強蘋替」生態方案。透過雙機互聯技術實現 Live Photo、備忘錄、通訊錄等內容的一碰即傳，支援 iPhone 電話、簡訊、通知的雙向同步接收。此外，同時相容 AirPods 全系列跨設備暢聽，支持多種跨生態設備查找、定位等功能。透過「vivo 互傳」應用程式，用戶能夠得到跨生態的絲滑體驗。

安全性能方面，內建的 AI 防詐系統可即時攔截詐騙訊息，辨識準確率達 99.8%。

此外，平板新品 Pad5 Pro 實現與 Mac 電腦的螢幕擴展互聯，支援遠端操控及 PC 端 AI 會議紀要、PPT 生成功能，拓展生產力場景的應用邊界。

vivo 周一還首次揭露混合實境頭顯 vivo Vision 的研發進展，宣布將於年內推出搭載空間視訊全鏈路技術的終端設備。這款神秘設備將打通從拍攝、處理到顯示的全流程，結合 X 系列影像技術為使用者提供全新的虛實融合體驗。儘管未透露具體參數，但明確表示將重點解決空間計算與移動場景適配的業界難題。

價格方面，X200 Ultra 系列提供 12GB+256GB、16GB+512GB 及 16GB+1TB 三種儲存版本，售價區間 6499 至 9699 元。頂級的「攝影大師套裝」除超大儲存外，額外附贈專業攝影手把、濾鏡套裝及蔡司認證鏡頭布。同步上市的還有 X200 標準版和 X200 Pro，形成涵蓋不同價位段的影像產品矩陣。