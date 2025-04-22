阿里巴巴AI胰臟癌偵測系統獲FDA突破性認證 進軍全球醫療市場

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-22 10:50

‌



中國科技巨頭阿里巴巴 (09988-HK) 在醫療人工智慧（AI）領域再做出突破，其民營投資的基礎科學研究機構「達摩院」（Damo Academy）開發的 AI 胰臟癌篩查系統「Damo Panda」，近日獲得美國食品藥物管理局（FDA）「突破創新設備」（Breakthrough Device）認證。這項認證將加速其在美國取得正式上市核准的進程，對阿里巴巴布局全球醫療市場具有重大意義。

根據《南華早報》報導，Damo Panda 專門針對胰臟癌進行早期偵測，利用深度學習演算法分析腹部電腦斷層（Abdomen to Pelvis CT）影像。研究團隊表示，該模型在初步測試中展現出明顯優於人類放射科醫師的靈敏度，準確率提升達 34.1%。

‌



基於初期幾乎無症狀，胰臟癌也被稱為「沉默的殺手」，往往發現時已經是晚期，難以治療。而 Damo Panda 的開發目標，便是為無症狀患者進行早期篩檢，透過 AI 輔助診斷提升早期治療機會，進而增加病患存活率。

阿里巴巴指出，該 AI 系統已在中國進行臨床試驗，美國 FDA 的認證則將有助於推進在全球市場布局，特別是在生命科技與醫療創新領域的應用。根據 FDA 規定，「突破性醫療裝置」認證適用於能大幅改善重大疾病治療或診斷方式的技術，但這項認證並不代表該產品已取得商業上市許可，仍需完成正式審核程序。然而，此資格可減少法規障礙，加快審查速度。