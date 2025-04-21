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鉅亨速報

盤中速報 - DoorDash公司(DASH-US)大跌5.37%，報171.5美元

鉅亨網新聞中心 2025-04-21 23:55


DoorDash公司(DASH-US)截至台北時間21日23:32股價下跌9.74美元，報171.50美元，跌幅5.37%，成交量711,648（股），盤中最高價180.10美元、最低價171.50美元。

美股指數盤中表現

DoorDash公司(DASH-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.42%
  • 近 1 月：-6.06%
  • 近 3 月：+6.08%
  • 近 6 月：+19.25%
  • 今年以來：+8.04%

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美股美股盤中盤中速報DoorDash公司

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