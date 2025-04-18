想在海外做美團？滴滴時隔三年再戰巴西市場 押寶摩托外賣與數位錢包99Pay

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-18 15:00

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滴滴出行正以全球化視野重塑自加國際商業版圖，當國內 8 億用戶成長見頂時，這家中國互聯網巨頭將目光投向擁有 60 億人口的海外市場。

自 2017 年組成國際事業部以來，滴滴已形成涵蓋叫車、外賣、金融的三大業務矩陣，在拉丁美洲市場建構起獨特的競爭壁壘。

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國際業務已成為滴滴新的成長引擎，根據該公司去年財報，海外日均訂單量達 987 萬單，相當於國內出行業務的三分之一，交易總額突破 913 億元，連 4 季維持 30% 以上成長速度，其中叫車業務貢獻 95% 的訂單量，巴西和墨西哥市場更貢獻了該業務 90% 的份額。值得關注的是，國際旅遊業務 EBITDA 已實現獲利，展現永續的商業模式。

在巴西市場的起伏中，滴滴淬煉出獨特的在地化生存智慧。 2018 年首次試水外送業務時，本土平台 iFood 的「二選一」條款曾讓滴滴與 Uber Eats 陷入困境，但這次撤退並非終點。市場數據顯示，雖然 iFood 在巴西的外賣應用市場上保持 80% 的市場佔有率，但若計入電話、WhatsApp 等傳統訂餐方式，其實際市場佔有率降至 20% 至 25% 之間。

上周六 (12 日)，滴滴攜「99 Food」品牌強勢回歸巴西，其底氣源自於對拉丁美洲市場生態的深刻認知。透過投資本地出行平台 99taxi，滴滴獲得涵蓋 550 個城市的營運網絡，更以摩托車出行切入市場藍海。在巴西，70 萬摩托車騎士支撐起日均數百萬訂單，佔叫車總量的重要比重。

99 Food 是滴滴時隔三年後在巴西的第二次嘗試，這一次，它也有了新的野望。除透過 99Food 與 iFood 展開市佔率爭奪戰外，滴滴也將基於過去多年在巴西佈局的出行和支付服務基礎，整合外賣這一本地化服務，深化其在當地提供平台化服務的能力，進一步鞏固其在拉美市場的出海經驗。

針對拉丁美洲 27% 的信用卡普及率痛點，滴滴開發數位錢包 99Pay，整合支付、繳費功能，甚至收購金融科技業者 BePay 股權。

在安全領域，平台透過大數據建構乘客信用體系，結合即時位置資訊為駕駛提供風險預警，形成獨特的安全護城河。這種技術使滴滴在巴西累積逾 5000 萬活躍用戶，註冊司機達 150 萬，網約摩托車 99Moto 更完成 10 億次配送。

當出行生態初具規模，外送成為自然延伸。拉美外送市場以 19% 的成長率位居全球第二，巴西 200 億美元的市場規模蘊含巨大潛力，但滴滴面臨的挑戰也同樣顯著，iFood 佔 80% 市場份額，新對手美團海外版 Keeta 正加速滲透。

對此滴滴選擇與 Uber Eats 錯位競爭，在墨西哥驗證的「低價策略 + 全品類配送」模式正在複製，透過降低餐品價格與配送費，平台在墨西哥日均完成 30 萬單配送，涵蓋 60 個城市 7 萬商家。

在墨西哥，滴滴不僅在網約車業務和外賣業務上實現「後來者居上」，而且還解鎖了各項金融業務，包括為當地乘客和司機推出的轉帳卡和「錢包」服務，以及貸款和信用卡業務，其中滴滴在墨西哥市場上的信用卡業務，只需要在滴滴的應用程式內申請，潛在持卡人在 5 分鐘內就能獲得，額度為 3000 披索 (人民幣 1070 元)。

此外，持卡人在滴滴出行和外賣業務中使用信用卡服務，還能獲得一定比例的現金返還，這也進一步促進其出行和外賣業務的發展。

滴滴出海三大業務的協同，最大程度地撬動優勢資源，從而實現三大業務齊開花的局面。滴滴現在也將這份成功的競爭經驗，同樣複製在巴西市場，通過三者的結合，為巴西使用者打造「叫車 + 點餐 + 支付」的循環體驗。