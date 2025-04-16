鉅亨速報 - Factset 最新調查：Xylem公司XYL-US的目標價調降至141.5元，幅度約5.35%
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:16
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Xylem公司(XYL-US)提出目標價估值：中位數由149.5元下修至141.5元，調降幅度5.35%。其中最高估值174元，最低估值125元。
綜合評級 - 共有22位分析師給予Xylem公司評價：積極樂觀13位、保持中立8位、保守悲觀1位。
Xylem公司今(16日)收盤價為109.14元。近5日股價上漲5.35%，標普指數上漲8.31%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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