鉅亨速報 - Factset 最新調查：信安金融保險集團PFG-US的目標價調降至82元，幅度約6.82%
鉅亨網新聞中心 2025-04-16 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對信安金融保險集團(PFG-US)提出目標價估值：中位數由88元下修至82元，調降幅度6.82%。其中最高估值99元，最低估值64元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予信安金融保險集團評價：積極樂觀4位、保持中立8位、保守悲觀3位。
信安金融保險集團今(16日)收盤價為73.09元。近5日股價上漲6.82%，標普指數上漲8.31%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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