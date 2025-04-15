鉅亨速報 - Factset 最新調查：信安金融保險集團PFG-US的目標價調降至88元，幅度約3.3%
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 20:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對信安金融保險集團(PFG-US)提出目標價估值：中位數由91元下修至88元，調降幅度3.3%。其中最高估值99元，最低估值64元。
綜合評級 - 共有15位分析師給予信安金融保險集團評價：積極樂觀4位、保持中立8位、保守悲觀3位。
信安金融保險集團今(15日)收盤價為73.43元。近5日股價上漲3.3%，標普指數上漲6.79%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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