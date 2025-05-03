【Joe’s華爾街脈動】強勁就業報告緩解衰退擔憂，股市大漲；科技業財報浮現關稅衝擊
Joe Lu 2025-05-03 10:14
就業數據提振市場反彈，科技業財報顯示關稅效應，聯準會政策受矚
Joe Lu, CFA 2025 年 5 月 2 日 美東時間
市場概況
美國股市週五以強勁漲勢結束本週交易，投資者對四月份亮眼的就業報告感到振奮，該報告顯著緩解了對經濟即將陷入衰退的擔憂。強勁的勞動市場數據與本週稍早公布的第一季 GDP 負成長形成鮮明對比，並蓋過了對貿易政策和企業財報訊號不一的持續擔憂。美國勞工統計局報告稱，四月份非農就業人數增加 17.7 萬人，遠高於道瓊社預估的 13.3 萬人，儘管還是略低於經修正後的三月份數據。更重要的是，失業率穩定維持在符合預期的 4.2%，顯示出勞動市場的持續穩定性。此數據表明，在近期關稅措施的全面影響顯現之前，美國經濟具有潛在的韌性。
正向的就業數據引發主要指數全面反彈。標普 500 指數大漲 + 1.47%，連續第九個交易日上漲——創下自 2004 年 11 月以來最長的連漲紀錄——並完全收復自 4 月 2 日川普總統宣布「解放日」關稅以來的跌幅。道瓊工業平均指數躍升 + 1.39%（超過 560 點），而以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲 + 1.51%。以羅素 2000 指數為代表的小型股也積極跟漲 + 2.25%。
儘管就業報告帶來了短暫的喘息，但數據中的細節以及持續的企業評論讓市場上其他關注焦點依舊活躍。薪資漲幅略有放緩，平均時薪月增僅 0.2%，年增 3.8%（為 2024 年中期以來最低年增率），這或許有助於緩和美國聯準會對通膨的擔憂。然而，財報（特別是來自科技巨頭的財報）仍明確反映出關稅的實際衝擊。蘋果 (-3.74%) 在透露本季預估將因關稅損失 9 億美元並提及將考慮轉移生產後，股價下跌。亞馬遜 (-0.40%) 在發布保守財測後亦下滑，其將關稅和經濟衰退擔憂列為原因，儘管其廣告收入增長強勁。勞動市場的韌性與關稅對企業前景壓力的落差凸顯了當前複雜的投資局勢，而市場也正試圖應對七月份為期 90 天的關稅暫緩期結束後的影響。
重點摘要
- 主要美股指數週五大漲，受惠於優於預期的四月份就業報告，緩解了對經濟衰退的擔憂：標普 500 指數 (+1.47%)，道瓊工業平均指數 (+1.39%)，那斯達克綜合指數 (+1.51%)。
- 標普 500 指數創下 2004 年以來最長的連續 9 日上漲紀錄，完全收復「解放日」關稅宣布後的失地，儘管潛在分析仍顯示需保持謹慎。
- 四月份非農就業人數增加 17.7 萬人（預估為 13.3 萬人），失業率維持在 4.2%，同時薪資成長放緩（年增 3.8%），可能略微緩解通膨擔憂。
- 科技業財報持續消化：蘋果 (-3.74%) 因警告關稅成本而下跌，亞馬遜 (-0.40%) 則因提及關稅影響而發布保守財測後下滑。多數類股強勁反彈。
- 市場焦點仍集中在具韌性的勞動數據、關稅對企業前景的衝擊，以及美國聯準會政策路徑之間的相互作用。
主要市場指數
受惠於優於預期的四月份就業報告，主要市場指數週五全面勁升。標普 500 指數 (+1.47%) 錄得連續第九個交易日上漲，創下重要技術里程碑。道瓊工業平均指數 (+1.39%) 急劇反彈，而那斯達克綜合指數 (+1.51%) 也大漲。小型股表現尤為強勢，羅素 2000 指數上漲 + 2.25%。此次反彈反映投資者在就業數據公布後重燃信心，暫時抑制了對經濟衰退的擔憂。
費城半導體指數亦參與了這波全面反彈，當日上漲 + 3.53%。儘管潛在分析中仍存在部分利空訊號，但這一強勁表現表明，就業報告帶來的正面情緒與經濟衰退擔憂的潛在緩解，為這個對經濟敏感的族群提供了顯著提振。
從分析角度來看，雖然今日廣泛而強勁的反彈從價格動能的角度來看是一個明確的正面訊號，但在今日走勢之前，根據我們基於近期趨勢比較的分析，主要指數的潛在近期市場特性普遍仍屬不利。今日的強勁漲勢若能持續，這些訊號有望逐步改善；但若要確認潛在市場狀況是否出現超越對就業數據當下反應的持久改善，特別是考慮到本週稍早來自財報和經濟指標的矛盾訊號。 (全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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