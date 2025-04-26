【Joe’s華爾街脈動】科技股反彈延續至第四日 特斯拉大漲近10% 儘管對中關稅消息混雜

Joe Lu 2025-04-26 11:18

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輝煌七雄科技龍頭推動市場走高 川普總統發出矛盾貿易信號

Joe Lu, CFA 2025 年 4 月 25 日 美東時間

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市場概況

今日表現延續了主要指數令人矚目的一週復甦，儘管美中貿易談判出現矛盾消息，市場仍展現出驚人的韌性。混合訊號今日繼續出現，《時代》雜誌發表川普總統的言論，稱如果美國一年後對外國實施 20% 至 50% 的高關稅，他會視為「徹底勝利」，這似乎與他本週早些時候更為和解的語調相矛盾。更令人困惑的是，川普總統後來在空軍一號上向記者表示，除非「他們 (中國) 給我們 (美國) 一些東西」，否則美方不會取消對中國的關稅。

儘管這些訊號相互矛盾，科技股仍保持強勁上升動能，特別是那些最易受中國貿易擔憂影響的股票。特斯拉大漲 + 9.80%，而輝達上漲 + 4.30%，Meta 平台上漲 + 2.65%。Alphabet 在公佈優於預期的第一季度業績後上漲 + 1.68%，也為積極情緒做出貢獻。市場最大科技股的這種集中優勢反映了投資者越來越確信，關稅引發的最糟糕拋售時期可能已經過去，或者至少這些公司擁有足夠的全球規模和財務資源，能有效應對不斷變化的貿易局勢。市場在如此混亂的政策訊號中仍能走高，代表與本月初恐慌性拋售相比，情緒出現顯著轉變，儘管許多分析師對沒有政府貿易策略更明確前提下，復甦能否持續仍持謹慎態度。

摘要:

標普 500 指數上漲 + 0.72%，納斯達克上揚 + 1.11%，連續第四個交易日收高，科技動能持續建立

特斯拉以驚人的 + 9.80% 漲幅帶動所有主要股票，延續整週強勁表現

儘管貿易信號矛盾，輝煌七雄科技巨頭整體仍大漲 + 3.04%，持續推動市場復甦

川普總統關於中國關稅的混合信息導致盤中波動，但未能阻礙科技股領漲行情

投資期限顯示數週以來首次改善，暗示投資者對長期經濟前景的信心增強

廣泛市場指數

主要指數週五具意義代表性的小幅上漲，將復甦反彈延續至連續第四個交易日，同時維持科技和成長導向類股的明確領導地位。納斯達克綜合指數上漲 + 1.11%，繼續超越其他主要基準指數，反映大型科技公司的超大影響力。標普 500 指數上漲 + 0.72%，顯示大多數市場類股更溫和但仍然積極的參與，不過成長型和價值導向類別之間表現差異明顯。羅素 2000 小型股指數基本持平，僅微漲 + 0.03%，表明投資者信心仍集中在大型科技股，而非擴大至小型公司。

在過去一週帶領市場創下兩位數漲幅後，費城半導體指數上漲 + 0.91%，繼續復甦。半導體類股對中國貿易動態特別敏感，其表現突顯市場越來越相信，貿易中斷最糟糕的情況可能已經排除。道瓊工業平均指數微幅 + 0.01% 的漲幅，反映了與科技股相比，投資者對傳統工業和金融公司的熱情較爲低迷，延續了本週復甦過程中產業分化的模式。