【Joe’s華爾街脈動】科技股反彈延續至第四日 特斯拉大漲近10% 儘管對中關稅消息混雜
Joe Lu 2025-04-26 11:18
輝煌七雄科技龍頭推動市場走高 川普總統發出矛盾貿易信號
Joe Lu, CFA 2025 年 4 月 25 日 美東時間
市場概況
市場於週五以正面走勢結束本週，科技股在貿易談判出現混合訊號的情況下，仍繼續強勁反彈。標普 500 指數上漲 + 0.72%，收於 5,525.21 點，科技股為主的納斯達克綜合指數上漲 + 1.11%，收於 17,282.94 點，兩指數均連續第四天上漲。道瓊工業平均指數僅勉強維持正成長，微漲 + 0.01% 收於 40,113.50 點，反映科技股和傳統產業之間日益擴大的表現差異。
今日表現延續了主要指數令人矚目的一週復甦，儘管美中貿易談判出現矛盾消息，市場仍展現出驚人的韌性。混合訊號今日繼續出現，《時代》雜誌發表川普總統的言論，稱如果美國一年後對外國實施 20% 至 50% 的高關稅，他會視為「徹底勝利」，這似乎與他本週早些時候更為和解的語調相矛盾。更令人困惑的是，川普總統後來在空軍一號上向記者表示，除非「他們 (中國) 給我們 (美國) 一些東西」，否則美方不會取消對中國的關稅。
儘管這些訊號相互矛盾，科技股仍保持強勁上升動能，特別是那些最易受中國貿易擔憂影響的股票。特斯拉大漲 + 9.80%，而輝達上漲 + 4.30%，Meta 平台上漲 + 2.65%。Alphabet 在公佈優於預期的第一季度業績後上漲 + 1.68%，也為積極情緒做出貢獻。市場最大科技股的這種集中優勢反映了投資者越來越確信，關稅引發的最糟糕拋售時期可能已經過去，或者至少這些公司擁有足夠的全球規模和財務資源，能有效應對不斷變化的貿易局勢。市場在如此混亂的政策訊號中仍能走高，代表與本月初恐慌性拋售相比，情緒出現顯著轉變，儘管許多分析師對沒有政府貿易策略更明確前提下，復甦能否持續仍持謹慎態度。
摘要:
- 標普 500 指數上漲 + 0.72%，納斯達克上揚 + 1.11%，連續第四個交易日收高，科技動能持續建立
- 特斯拉以驚人的 + 9.80% 漲幅帶動所有主要股票，延續整週強勁表現
- 儘管貿易信號矛盾，輝煌七雄科技巨頭整體仍大漲 + 3.04%，持續推動市場復甦
- 川普總統關於中國關稅的混合信息導致盤中波動，但未能阻礙科技股領漲行情
- 投資期限顯示數週以來首次改善，暗示投資者對長期經濟前景的信心增強
廣泛市場指數
主要指數週五具意義代表性的小幅上漲，將復甦反彈延續至連續第四個交易日，同時維持科技和成長導向類股的明確領導地位。納斯達克綜合指數上漲 + 1.11%，繼續超越其他主要基準指數，反映大型科技公司的超大影響力。標普 500 指數上漲 + 0.72%，顯示大多數市場類股更溫和但仍然積極的參與，不過成長型和價值導向類別之間表現差異明顯。羅素 2000 小型股指數基本持平，僅微漲 + 0.03%，表明投資者信心仍集中在大型科技股，而非擴大至小型公司。
在過去一週帶領市場創下兩位數漲幅後，費城半導體指數上漲 + 0.91%，繼續復甦。半導體類股對中國貿易動態特別敏感，其表現突顯市場越來越相信，貿易中斷最糟糕的情況可能已經排除。道瓊工業平均指數微幅 + 0.01% 的漲幅，反映了與科技股相比，投資者對傳統工業和金融公司的熱情較爲低迷，延續了本週復甦過程中產業分化的模式。
儘管令人印象深刻的四天復甦，大多數主要指數的趨勢模式仍然充滿挑戰，在當前和一週時間框架內呈現負面讀數，不過當日動能顯示出鼓舞人心的改善跡象。標普 500 指數和納斯達克都顯示出數週以來首次積極的當日和每週動能信號，表明如果目前軌跡持續，市場動態可能趨於穩定。持續負面趨勢與改善的短期動能之間的這種新興分歧，強化了市場可能正接近重要轉折點的觀點，當前反彈的可持續性取決於貿易政策及其經濟影響的進一步明確性。(全文未完)
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關於《Joe’s 華爾街脈動》
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