欣新網併購、國際布局效益發酵 今年業績將挑戰新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-16 09:09

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全整合電商營運服務商欣新網 (2949-TW) 今年第一季合併營收年增 20.46%，反映併購「一起實驗公司」並成立海外子公司，綜效逐漸顯現，隨著新營運策略發酵、並加速國際化發展，欣新網樂觀看待，今年營收可望實現雙位數成長，亦即挑戰新高可期。

欣新網說明，子公司一起實驗於加入集團後展現高成效，透過精準選品、KOL 協同行銷和客製化導流策略，成功打造「Morus V6 手持式電子衣櫥」自動貼合掛燙機、「ZENOMI 小鮮封」真空封口機和「PLAUD NotePin 錄音膠囊」等群眾募資爆款商品。

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欣新網指出，隨著社群媒體快速發展，越來越多品牌採用群眾募資的數位行銷模式，使產品可在市場初期階段驗證其市場需求和目標客群。

欣新網對旗下子公司「一起實驗」近期於募資階段屢創佳績感到樂觀，未來將結合自身在電商產品銷售的精準行銷和服務優勢，於募資後持續推動產品銷售一條龍服務。

另一方面，欣新網正持續開拓海外新業務、新客戶生意和電商 AI 技術，重大投資預期再 2-3 個季度可看到成效。

欣新網總經理黃懷恩說，成立日本子公司 HHG Japan 是國際布局的關鍵一步，有助於更好服務日本和亞太區客戶，並拓展國際市場。