91APP*-KY拓新服務版圖 深化美妝業合作

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-15 09:04

‌



原生 SaaS 軟體服務公司 91APP*-KY(6741-TW) 今年第一季處正向成長，年增 10.63%，並創單季第三高，展望今年，91APP 表示，將與零售 AIjooii 賦能電通集團擴展媒體服務，又以美妝品牌類占比最大，增添新營運動能。

91APP 聚焦零售業的創新發展，作為電通集團的技術合作夥伴，共同打造 AI 驅動的零售媒體新模式解決方案，91APP 表示，已獲越來越多客戶認可，尤以美妝品牌類占大宗。

‌



91APP 說明，在競爭激烈的美妝市場，品牌可藉 91APP 零售標籤技術和 AI 智能分析，提供不同客群在意的關鍵字，制定更精細化的溝通策略，因而可觸及高購買意圖潛在客和高價值受眾，並掌握產業即時銷售趨勢。

此外，針對傳統數位廣告數據，91APP 分析，往往停留在表面解讀，無法挖掘如消費行為等更深入洞察的問題，透過 91APP 技術可評估廣告成效。