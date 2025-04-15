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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雪佛龍(CVX-US)EPS預估下修至8.76元，預估目標價為173.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 22:15


根據FactSet最新調查，共25位分析師，對雪佛龍(CVX-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.35元下修至8.76元，其中最高估值14.66元，最低估值5.3元，預估目標價為173.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值14.66(14.66)15.6916.8117.18
最低值5.3(5.3)6.259.299.15
平均值9.25(9.43)11.2213.1312.66
中位數8.76(9.35)11.8413.3811.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2,143.71億2,324.62億2,190.67億2,101.64億
最低值1,592.93億1,592.26億1,720.63億2,101.64億
平均值1,863.52億1,979.54億1,993.73億2,101.64億
中位數1,900.98億2,008.82億2,030.66億2,101.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.968.1418.2811.369.72
營業收入944.02億1,562.91億2,363.68億1,972.17億1,934.71億

詳細資訊請看美股內頁：
雪佛龍(CVX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVX

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