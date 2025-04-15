鉅亨速報 - Factset 最新調查：雪佛龍(CVX-US)EPS預估下修至8.76元，預估目標價為173.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 22:15
根據FactSet最新調查，共25位分析師，對雪佛龍(CVX-US)做出2025年EPS預估：中位數由9.35元下修至8.76元，其中最高估值14.66元，最低估值5.3元，預估目標價為173.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.66(14.66)
|15.69
|16.81
|17.18
|最低值
|5.3(5.3)
|6.25
|9.29
|9.15
|平均值
|9.25(9.43)
|11.22
|13.13
|12.66
|中位數
|8.76(9.35)
|11.84
|13.38
|11.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2,143.71億
|2,324.62億
|2,190.67億
|2,101.64億
|最低值
|1,592.93億
|1,592.26億
|1,720.63億
|2,101.64億
|平均值
|1,863.52億
|1,979.54億
|1,993.73億
|2,101.64億
|中位數
|1,900.98億
|2,008.82億
|2,030.66億
|2,101.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.96
|8.14
|18.28
|11.36
|9.72
|營業收入
|944.02億
|1,562.91億
|2,363.68億
|1,972.17億
|1,934.71億
詳細資訊請看美股內頁：
雪佛龍(CVX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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