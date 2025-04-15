李嘉誠老友是最大買家！長和43港口出售由義大利地中海航運家族囊括9成

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-15 14:50

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香港《南華早報》周一 (14 日) 援引知情人士報導，全球資產管理巨擘貝萊德將從香港首富李嘉誠旗下長江和記實業有限公司手中獲得巴拿馬運河兩個港口的控制權，而義大利地中海航運公司 (MSC) 則打算獲得另外 41 個港口的控制權。

知情人士透露，貝萊德正在尋求從香港長江和記實業有限公司手中購買 43 個港口，但只打算控制巴拿馬運河上的兩個戰略港口，而地中海航運旗下碼頭運營商 Terminal Investment Limited(TiL) 將擁有其餘 41 個港口的控股權。「因此，總體而言，貝萊德並不擁有整個投資組合的多數股權。」

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一位匿名分析人士向《南華早報》表示，MSC 買下長和實業旗下港口經營權，除了長和在政治上的考量外，MSC 也正在與中國遠洋海運集團和招商局集團等中國航運巨頭競爭。

研究公司 Alphaliner 指出，截至今年 3 月，MSC 是全球最大的貨櫃航運公司。同時 MSC 和中國中遠集團是去年中國造船業最大買家之一。根據 MSC 網站介紹，該公司在中國擁有 1300 多名員工，並在 28 個城市設有辦公室。

《彭博資訊》亦引述消息人士報導指出，實際取得長和大多數港口經營權的其實是李嘉誠的富豪友人、義大利富商 Gianluigi Aponte 家族，而貝萊德僅掌控巴拿馬運河 2 港口控制權。

消息人士指出，若交易完成，Aponte 家族旗下的 TiL 將掌控 2 座巴拿馬港口以外的 41 座港口完整經營權，而由貝萊德和 GIP(Global Infrastructure Partners LP) 的集團則僅掌握巴拿馬運河的兩座港口，但事實上，GIP 也擁有 TiL 的少數股權。

消息人士還說，長和集團可從出售 2 座巴拿馬港口經營權的交易中，獲得 190 億美元現金，此金額僅佔總交易案的 4%。長和集團內部認為，港口交到 Aponte 家族手上可獲得良好經營。

早些時候，有媒體報導指出，由於中國政府宣佈對該交易展開反壟斷調查，香港的長江和記實業有限公司不會簽署出售其在巴拿馬運河的兩個戰略港口的協議。該協議原定於 4 月 2 日簽署。

《紐約郵報》4 月 4 日援引貝萊德公司的知情人士消息報導指出，貝萊德認為，中國政府最終不會反對由其牽頭的美國財團購買巴拿馬運河上的兩個戰略港口，這筆交易將會達成。