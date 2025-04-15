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鉅亨速報 - Factset 最新調查：派克漢尼汾PH-US的目標價調降至726元，幅度約4.03%

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 06:15


根據FactSet最新調查，共18位分析師，對派克漢尼汾(PH-US)提出目標價估值：中位數由756.5元下修至726元，調降幅度4.03%。其中最高估值850元，最低估值564元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予派克漢尼汾評價：積極樂觀18位、保持中立5位、保守悲觀1位。

派克漢尼汾今(15日)收盤價為569.64元。近5日股價上漲4.03%，標普指數上漲6.79%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股PH市場預估目標價

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