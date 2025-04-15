鉅亨速報 - Factset 最新調查：黑石BX-US的目標價調降至147元，幅度約3.29%
鉅亨網新聞中心 2025-04-15 06:15
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對黑石(BX-US)提出目標價估值：中位數由152元下修至147元，調降幅度3.29%。其中最高估值207元，最低估值128元。
綜合評級 - 共有24位分析師給予黑石評價：積極樂觀10位、保持中立13位、保守悲觀1位。
黑石今(15日)收盤價為130.41元。近5日股價上漲3.29%，標普指數上漲6.79%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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