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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：黑石BX-US的目標價調降至147元，幅度約3.29%

鉅亨網新聞中心 2025-04-15 06:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對黑石(BX-US)提出目標價估值：中位數由152元下修至147元，調降幅度3.29%。其中最高估值207元，最低估值128元。

綜合評級 - 共有24位分析師給予黑石評價：積極樂觀10位、保持中立13位、保守悲觀1位。

黑石今(15日)收盤價為130.41元。近5日股價上漲3.29%，標普指數上漲6.79%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BX市場預估目標價

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