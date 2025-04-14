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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯合利華UL-US的目標價調升至66.33元，幅度約4.06%

鉅亨網新聞中心 2025-04-14 20:15


根據FactSet最新調查，共19位分析師，對聯合利華(UL-US)提出目標價估值：中位數由63.75元上修至66.33元，調升幅度4.06%。其中最高估值74.24元，最低估值47.79元。

綜合評級 - 共有23位分析師給予聯合利華評價：積極樂觀15位、保持中立5位、保守悲觀3位。

聯合利華今(14日)收盤價為61.91元。近5日股價上漲4.06%，標普指數上漲5.7%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股UL市場預估目標價

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