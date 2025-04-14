〈陸股盤後〉出口優預期 滬指連五紅 電商、體育族群及海南自貿概念股領漲

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-14 16:10

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中國 A 股三大指數今 (14) 日開高後在高檔震盪，個股呈普漲態勢，終場小漲作收，上證指數(SSEC) 連續第 5 個交易日收紅，主要因為中國 3 月出口表現優於預期。

滬指周一 (14 日) 收高 0.76% 至 3262.81 點，深證成指(SZI) 亦漲 0.51% 至 9884.3 點，創業板指收紅 0.34% 至 1932.91 點，滬深兩市全天成交額 1.2775 兆人民幣，較上個交易日減少 712 億人民幣。

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大盤方面，大消費類股走強，煤炭、電力、有色金屬、石油、汽車、食品飲料、醫藥等族群拉升，海南自貿概念股、可控核融合、體育概念、黃金概念等漲幅居前，海汽集團等多檔個股漲停合，鍛智能等漲停，泰鵬智能、新華都、南極電商、跨境通等近 30 檔電商類股漲停。

此外，體育類股大漲逾 8%，久祺股份僅開盤 4 分鐘就亮燈漲停，康力源、金陵體育亦快速跟上，舒華體育、雪人股等逾 10 股也強勢漲停。

根據 Wind 統計數據顯示，滬深兩市及北交所共 4550 檔股票上漲，755 檔股票下跌，平盤有 100 檔股票，滬深北三市共 152 檔股票漲幅在 9% 以上，4 檔跌幅在 9% 以上。

消息面上，中國海關總署周一表示，中國 3 月以美元計價出口按年增 12.4%，遠勝預期。

此外，海南省人民政府辦公廳印發《海南省提振和擴大消費三年行動方案》指出，將加大財政支持力度。在 2025-2027 年，統籌各級財政資金 100 億元以上，支持海南省提振和擴大消費。

中國央行、體育總局、金融監管總局、中國證監會等四部門上周末也聯合印發的《關於金融支持體育產業高品質發展的指導意見》指出，要充分發揮債券市場融資功能，建立資金配置高效的股權融資模式，提高體育產業發展保險保障水平，提供靈活融資租賃服務，支持優勢企業、優勢品牌和優勢項目「走出去」，為體育產業發展提供多元化一攬子金融服務。

中國商務部近日亦稱，關稅戰讓中國眾多跨境電商的中小商家面臨實際困難，僅靠這些中小商家的自身能力「突圍」難免勢單力孤，更需要平台助一臂之力，特別是提供諸如降低成本、提質增效、防範風險等方面的幫助，這對於許多跨境電商的中炭小商家來說，是實在的雪中送炭。

隨即各地紛紛跟進，海南昨 (13) 日舉辦「外貿優品中華行」啟動儀式，武漢也舉辦 2025 食品農產品「外貿優品中華行」活動，上海、廣東、山東、四川等經濟大省和部分國家級行業協會，圍繞輕工、家電 3C、家居家居、食品等重點開展業務。許多零售商超、電商平台等企業也密集發聲，將多措施助力中國優質外貿企業開拓國內市場，京東也宣布將推出 2000 億元人民幣出口轉內銷扶持計畫。

根據不完全統計，截至周日 (13 日)，已有盒馬、永輝超市、華潤萬家、物美等近 20 家中國電商表示，將發揮各自優勢助力外貿企業拓寬通路。

申銀萬國認為，美國加徵關稅及取消小額免稅政策對中國跨境電商平台產生顯著影響，重量級企業加速佈局海外倉及半託管模式，透過本地化備貨降低關稅風險，提升履約效率與利潤空間。看好堅定投入 AI、積極因應外部環境變化的電商類股，並建議留意國內消費需求、線下門市優化的百貨超市族群。