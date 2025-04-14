川普狂掀幣圈革命！上月發行川普幣暴漲一成秒殺比特幣 家族又傳獲利近十億美元
鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-14 15:30
最新數據顯示，美國總統川普家族已涉足非同質化代幣 (NFT)、比特幣 (BTC) 「挖礦」、發佈個人加密貨幣等業務，並透過這些專案獲得近 10 億美元帳面收益。
川普曾是加密貨幣懷疑論者，在 2021 年 6 月的一次採訪中曾公開批評加密貨幣是「影響美元價值的騙局」，主張對加密貨幣進行嚴格的監管，但為了在 2024 年美國大選中獲勝，他很快改變了對美國數位資產行業的態度。
川普在大選期間頻頻向加密貨幣企業示好，上月 23 日還突然推文稱「我愛川普幣，太酷了！ 他們是最棒的!!!!!!!!」川普此話一出，川普幣瞬間成為市場焦點，直線暴漲約 10%，引發投資者狂熱追捧。
更早之前，美國總統川普宣布，將 XRP、Solana(SOL) 和 Cardano(ADA) 納入美國加密貨幣儲備，川普還在 3 月 7 日主持白宮加密貨幣峰會，進一步確立他對該加密貨幣行業的支援。
川普在峰會上說：「出席者將包括加密貨幣產業的知名創始人、執行長和投資者，以及總統數位資產工作小組的成員。」加密貨幣行業主要創辦人、執行長和投資者及總統數位資產工作小組成員均受邀參加此次活動。
該峰會由「加密沙皇」、白宮 AI 和加密貨幣事務負責人 David Sacks 領導，並將由數位資產顧問委員會執行董事 Bo Hines 管理。
雖然到目前為止，川普還未兌現競選期間的承諾，但他上任後的政策和召開的峰會本身就標誌著一種巨大改變。相較於上屆政府，時任總統的拜登曾在 FTX 數位資產交易所破產和其他加密貨幣產業醜聞曝光後，採取了嚴厲監管方式。
此外，川普甚至親自涉足加密貨幣業務，在他上任不久便推出他個人的 Meme 幣 TRUMP，並支持長子小川普參加的加密貨幣計劃「世界自由金融」。
值得關注的是，當前，美國政府部門對加密貨幣行業的監管有明顯鬆動的跡象。
今年 2 月，美國證交會 (SEC) 宣佈，已與 Coinbase 和 Coinbase Global 達成聯合協定，撤銷對這兩家公司正在進行的民事執法行動。在川普上任隔天，SEC 更宣佈成立加密貨幣特別工作小組。
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