〈台幣〉閃現32.9字頭！央行從阻貶變阻升 打回33元仍寫逾2周新高
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-04-08 18:35
台北股匯今 (8) 日依舊走勢不同調，大盤續挫 772 點，跌破 19000 點關卡，而新台幣兌美元一度升逾 1 角，盤中出現 32.9 字頭，但央行與前兩日操作大相逕庭，由阻貶轉為阻升，使得升幅收斂，終場收在 33.007 元，升值 4.8 分，為連 3 升，創下逾 2 周新高，台北及元太外匯總成交值縮至 19.665 億美元。
新台幣兌美元今天開盤價為 33.07 元，盤中最高來到 32.954 元、升值 1.01 角。外匯交易員指出，央行今天有一些低接買盤進場，不希望台幣一下子升太多，因此，僅短暫出現 32.9 字頭，最終逾半升幅回吐，收在 33 之上。
此外，今天外資與投信聯手賣美元，投信贖回力道不小，買方除了央行之外，還有一些政府基金及軍款進場，而進、出口商抱持觀望態度，雖有進場掛單，但交投意願不高。
外匯交易員表示，整體來看，新台幣兌美元走勢偏貶，關稅風險依舊存在，而央行阻貶、阻升方向不一定，兩邊都會看。
目前新台幣兌美元寬幅區間的上方價位有修正至 33.100，下方價位則為 32.920，短線會觀察 900、920 附近價位。
亞洲主要貨幣方面，日幣兌美元較為波動，主要因避險情緒升溫吸引資金湧入，加上今年仍有升息的題材，相對來說，人民幣、韓元較為疲弱，央行不希望新台幣與亞幣脫鉤太多，但也不至於落居末段班。
匯銀人士指出，近期國際消息紛雜，市場容易受到消息面干擾，例如昨天傳出川普考慮取消加徵關稅 90 天，外電爭相報導，最後白宮又出面駁斥是假新聞，導致美股波動劇烈，各國也蜂擁至美國希望進一步磋商關稅，談不談得成還不得而知，很難預估美元未來匯率方向。
短線來說，市場氛圍仍以避險為主軸，風險偏好降低，匯銀人士預期會維持一段時間，直到川普關稅策略有進一步突破，此外，隨著美國經濟衰退機率上升，是否迫使聯準會提前考慮降息的可能，也是接下來的觀察重點。
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