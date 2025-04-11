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〈日股收盤〉「川」劇變臉難測 日經指數再洩千點，日元創7個月新高

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-11 15:49

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〈日股收盤〉「川」劇變臉難測 日經指數再洩千點，日元創7個月新高。(圖:shutterstock)

川普關稅政策前景不明，加上日元 / 美元 (JPYUSD) 飆升，日經 225 指數 (NKY) 周五 (11 日) 盤中一度狂瀉近 2,000 點，隨後有所收斂，終場大跌 2.96% 或 1,023.42 點，報 33,585.58 點。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場大跌 2.85% 或 72.49 點，報 2,466.91 點。


日元避險買盤湧入下，對美元升破 143 日元關卡，最高達 142.8 日元，創近 7 個月新高。

股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司發行了一筆總額達 900 億日元 (約 6.267 億美元)、共六期的日元計價債券。這是波克夏迄今規模最小的一次日元債券發行，債券期限從 3 年到 30 年不等。

原本期待股神加碼護體的五大商社重挫，三菱商事大跌 3.62%、三井物產大跌 3.18%、伊藤忠商事大跌 3.71%、住友商事重挫 2.05%、丸紅跌 1.46%。

半導體類股跌幅略為收斂，東京威力科創小跌 0.13%，愛德萬測下跌 4.59%，DISCO 走低 0.42%。

消息方面，花旗銀行下調對日本 2025 年經濟成長的預期，主張日本受美國提高貿易關稅的衝擊，日本央行今年恐不會再升息。花旗預期日本今年國內生產毛額 (GDP) 成長 0.9%，低於先前預測的 1.4%；2026 年 GDP 預計將成長 0.8%，也自先前預測的 1.1% 下降。

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東證指數TOPIX2466.91-2.85%
日經225指數33585.58-2.96%
日元/美元0.0069670.00%

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