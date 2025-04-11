〈日股收盤〉「川」劇變臉難測 日經指數再洩千點，日元創7個月新高

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股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司發行了一筆總額達 900 億 日元 (約 6.267 億美元)、共六期的 日元 計價債券。這是波克夏迄今規模最小的一次 日元 債券發行，債券期限從 3 年到 30 年不等。

消息方面，花旗銀行下調對日本 2025 年經濟成長的預期，主張日本受美國提高貿易關稅的衝擊，日本央行今年恐不會再升息。花旗預期日本今年國內生產毛額 (GDP) 成長 0.9%，低於先前預測的 1.4%；2026 年 GDP 預計將成長 0.8%，也自先前預測的 1.1% 下降。