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「現金為王」再證神話！美股暴跌中巴菲特笑傲群雄 今年身家增逾3800億躍居第四大富豪

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-04-08 09:30

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「現金為王」再證神話！美股暴跌中巴菲特笑傲群雄 今年身家增逾3800億躍居第四大富豪

美國總統川普關稅政策引發全球市場暴跌之際，94 歲的「股神」巴菲特再次展現驚人的投資定力。最新數據顯示，截至周一 (7 日) 收盤，巴菲特執掌的波克夏海瑟威(BRK.A-US) 股價今年累計上漲約 6%，推動這位投資大師淨資產達 1540 億美元，較年初增加 115 億美元 (約 3832 億台幣)，在彭博億萬富豪榜上的排名也從第 5 躍升至第 4。

考量到自川普宣佈大規模關稅以來出現的巨大財富損失，尤其是在美國科技億萬富翁中，這一表現令人眼睛為之一亮。


今年前三個月，美國科技界億萬富翁身家蒸發逾 4000 億美元財富，其中特斯拉執行長馬斯克的個人資產更縮水達 1350 億美元。美國科技類股自今年初以來下跌 23%。

在前 20 大富豪中，除美妝集團萊雅繼承人 Francoise Bettencourt Meyers 外，巴菲特幾乎是唯一一位今年財富保持增長的富豪。

市場分析師指出，巴菲特在經濟不確定性中逆勢突圍的關鍵，源於其長期堅持的「價值投資」哲學與極端謹慎的部位管理。數據顯示，截至去年，波克夏海瑟威已連 9 季凈賣出股票，創下該公司成立以來最長的減持週期，累計套現超過 1340 億美元。這一系列操作不僅降低投資組合的風險，也為公司累積巨額現金儲備。截至 2024 年底，波克夏海瑟威的現金儲備達到創紀錄的 3342 億美元，相當於每秒鐘增加 3500 美元現金流。

值得注意的是，這種高度保守的資產配置並未影響伯克希爾的市場估值。作為標普 500 指數成分股中唯一實現年度股息連續成長 50 年的公司，波克夏海瑟威的 A 類股價今年以來仍保持堅挺，相較科技板塊 23% 的慘烈跌幅，投資者似乎正將該公司視為避險港灣。

業界觀察人士注意到，巴菲特近期在致股東信中多次強調「保持彈性」的重要性，認為龐大的現金儲備不僅能抵禦市場波動，更提供了「在恐慌時刻捕捉機會的槓桿」。

與此同時，全球財富版圖正在經歷劇烈重組。根據《Forbes》即時統計，馬斯克因特斯拉股價暴跌與社交媒體業務增長乏力，已從世界首富寶座跌落至第五位，身家縮水幅度相當於每分鐘消失 8300 美元。相比之下，巴菲特卻憑藉對能源、消費等傳統產業的精準佈局，旗下持股的雪佛龍、美國運通等企業今年來平均漲幅達 8.7%，完美對沖科技股崩盤帶來的系統性風險。

在 AI 泡沫破裂與地緣政治衝突加劇的雙重壓力下，波克夏海瑟威選擇將逾半現金配置於短期國債與高評等企業債上，這種「現金 + 防禦型股票」的組合使該公司在市場動盪中展現驚人的韌性。

值得關注的是，近期動向顯示，巴菲特可能正在醞釀更大規模的併購行動，波克夏海瑟威現金儲備量已達公司市值的 15%，創近十年新高。

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