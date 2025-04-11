〈陸股盤後〉無懼美持續升級關稅戰 滬指連四紅 創業板指一度飆逾2%

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-04-11 16:20

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中國 A 股三大指數今 (11) 日開低後震盪走高，連續第 4 個交易日收紅，創業板指領漲，一度大漲逾 2%，完全無視美國持續升級貿易戰，將對中國商品關稅稅率提高至 145%。

上證指數 (SSEC) 周五 (11 日) 收高 0.45% 至 3238.23 點，深證成指(SZI) 亦漲 0.82% 至 9834.44 點，創業板指收紅 1.36% 至 1926.37 點，滬深兩市全天成交額 1.35 兆人民幣，較上個交易日減少 2608 億人民幣。

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盤面上，市場聚焦於晶片等科技股上，晶華微、富滿微、上海貝嶺、唯捷創芯、聖邦、納芯微、美芯晟等 20 餘股漲停，零售與免稅概念股則反覆活躍，國芳集團等漲停，廣西本地股走強，北部灣港等漲停，機器人概念股亦震盪反彈，兆威機電等漲停。此外，礦物製品、星閃概念、無線耳機、光刻機等族群漲幅居前。

下跌族群方面，農業類股大幅回調，新賽股份、萬向德農跌停，家禽、休閒食品、電力等族群跌幅居前，江蘇新能、湖南發展跌逾 7%，明星電力跌逾 5%，中國神華跌超 2%。

根據 Choice 統計數據，滬深兩市今日上漲個股有 3131 檔，下跌 1813 檔，平盤 186 檔。若不含當日上市新股，共有 103 檔個股漲停，11 檔個股跌停。以所屬產業來看，漲停個股主要集中在電子、化學、機械設備、交通運輸、醫藥生物、電力設備等產業。

消息面上，美國總統川普周四 (10 日) 在內閣會議上表示，希望與中國達成協議來結束不斷升級的貿易戰。他還說，90 天關稅暫停後，若無法達成美方想要的協議，就會恢復關稅政策。

談及關稅影響時，川普坦言在經濟過渡期總會有困難，並稱美方很希望與中國達成協議，當前美方正在重新調整，讓一切重回正軌。他還對美中關係保持樂觀，並對最終能達成對兩國都有利的協議充滿期待。

此外，《南華早報》報導指出，中國正尋求加強與歐盟的貿易關係，雙方都表示願意恢復貿易對話。歐盟高官預計 7 月底訪問北京，與中國國家主席習近平舉行峰會。儘管中方尚未確認正式日期，但此訪顯示歐盟有意在與美國關係緊張的情況下加強與中國的關係。

星石投資表示，美國此輪關稅政策超過市場預期，考量到各國反制策略的變化，短期關稅政策仍將面臨較多變數，短期海外不確定性依舊較高，A 股投資可能「以內為主」，後續業績表現和國內政策將成為重要影響因素。結構上來看，股市風格料將偏向政策驅動、估值偏低的內需板塊。一方面，雖然美國關稅對中國出口影響可能難以避免，但國內具有充足的儲備工具和政策空間，在關鍵時刻將形成有效對沖。短中期來看，中國國內政策及其預期對股市驅動將有所加強，資金可能會圍繞政策進行交易，內需類股受政策預期提振可能將更為明顯。另一方面，當前股市整體估值合理，但結構表現分化，多數消費類股估值處於合理偏低水平，低估值代表下行風險小於上漲空間。

財達證券指出，消費類股目前仍有較大挖掘空間，可持續關注文旅、首發經濟、餐飲、貿易、物流等領域。短期內可關注是否會推出新的消費刺激政策，短線投資者可圍繞著刺激內需的思路，並專注於近期較活躍的產業族群。轉口貿易短期也有機會，但須警惕隨時出現的利空消息。中長線投資則建議專注於產業鏈兩端的估值修復機會，包括上游的農業、礦產、電力等資源能源類股，以及可選消費、區域合作為主的國際貿易方向。