〈美對等關稅〉最愚蠢決定！福山痛批川普：恐將全球推入19世紀列強奪霸的危險局面

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-04-09 08:40

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美國史丹佛大學教授、《歷史的終結》作者福山近日針對川普政府加徵新關稅政策提出尖銳批評，稱其為「我所見過歷任美國總統中所做過的最愚蠢決定」，此舉不僅將嚴重破壞全球經濟秩序，更可能將世界重新推向 19 世紀列強爭霸的危險局面。

福山在接受德國《世界報》專訪時表示，川普對國際貿易逆差的認知存在根本性錯誤，逆差並非源自於他國占美國便宜，而是美元作為全球儲備貨幣的必然結果。

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福山說：「任何具備基本經濟學常識的人都知道，貿易失衡與國家競爭力並無直接關聯。這種誤解暴露了本屆政府對全球經濟運作機制的無知。」

針對川普承諾透過關稅政策促使製造業回流美國的言論，福山則駁斥道：「試圖重建完整產業鏈的想法純屬天方夜譚。」

福山分析指出，美國企業將面臨勞動力成本飆升、供應鏈重建成本巨大等現實障礙，加之政策反覆無常帶來的不確定性，沒有任何理性投資者會在這種情況下進行長期投資。

在福山看來，這場貿易爭端正撕裂二戰後建立的國際合作體系。

這位著名政治學者表示，川普正將世界拖回 19 世紀的強權政治模式，並示警稱當價值觀與共同利益讓位給零和博弈，國際社會的信任基礎將遭受不可逆的損害。這種轉向不僅削弱大西洋聯盟的凝聚力，也消解了民主國家陣營的內部團結。

福山還回顧了 1930 年代的貿易戰與隨後的全球動盪，直言當前政策與歷史驚人相似。

雖認為短期內不會重現世界大戰，但福山警告，經濟衰退與社會動盪可能催生極端政治力量，進而引發區域衝突。特別是美國威脅武力奪取格陵蘭島的言論，進一步凸顯其外交政策的魯莽性。